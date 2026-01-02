بارش ۳۰‌ سانتی برف در گردنه‌ حیران؛ محور آستارا-اردبیل باز است

غلامرضا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ارتفاع برف در گردنه حیران به ۳۰ سانتیمتر رسیده است، اظهار کرد: بارش برف از ساعات اولیه بامداد آغاز شد و عوامل راهداری بلافاصله در محور مستقر شده و عملیات برفروبی، نمکپاشی و شنپاشی را بهصورت مستمر انجام دادند.
او افزود: در مقاطعی از صبح امروز، به دلیل تشدید بارشها و کاهش دید افقی، برای ساعاتی شاهد کندی حرکت و ترافیک سنگین در مسیر بودیم، اما با تلاش بیوقفه نیروهای راهداری، مسیر اکنون کاملاً باز است و تردد بهصورت روان جریان دارد.
بابایی با بیان اینکه تمامی راهداران آستارا در آمادهباش کامل هستند، گفت: تیمهای راهداری با استفاده از ماشینآلات سبک و سنگین، محور را پایش میکنند و در صورت تداوم بارشها، عملیات پاکسازی و ایمنسازی ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره راهداری آستارا از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری در شرایط ناپایدار جوی خودداری کنند.
