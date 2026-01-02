حسینی: ۸۰ درصد معتکفان در منطقه کاشان از جوانان و نوجوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به در پیش بودن میلاد حضرت علی (ع) و ایام اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم و جوانان از این مراسم در سراسر کشور ابراز کرد: در منطقه کاشان ۸۰ درصد معتکفان از جوانان و نوجوانان هستند.

امام جمعه کاشان با تشکر از مسئولین اعتکاف کشور تصریح کرد: با تلاش‌های انجام‌شده توسط این عزیزان برگزاری مراسم اعتکاف حتی در برخی از کشورهای دیگر مثل لبنان نیز با شور زیاد معتکفان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اعتکاف در افزایش خودشناسی معتکفان تأثیر دارد، خاطرنشان کرد: اعتکاف رسوبات قلبی را می‌زداید و باعث تطهیر بدن از گناهان می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی یک سرباز تمام عیار برای ملت و رهبری و یک انسان وارسته و شجاع بود.

وی با بیان اینکه سردار شهید سلیمانی نقش بی بدیل در ایجاد جبهه مقاومت بر علیه استکبار جهانی داشت، افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند آمریکا با به شهادت رساندن شهید سلیمانی دچار یک خطای راهبردی شد.

امام جمعه کاشان با اشاره به برخی از تجمعات اخیر در کشور اظهار کرد: متأسفانه برخی از منافقین در این تجمعات نفوذ پیدا کردند و وظیفه اصلی مردم در این شرایط بصیرت است.