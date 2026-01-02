محور مسجدسلیمان-سدگدار با هدف ارتقا به راه اصلی در حال تکمیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در جریان بازدید از محور مسجدسلیمان-سدگدار به طول ۲۴ کیلومتر که بههمراه جباری نماینده مردم لالی، مسجدسلیمان و هفتگل در مجلس شورای اسلامی انجام شد، گفت: این محور در قالب ۳ قطعه تعریف شده و هدف اصلی از اجرای آن، ارتقا مسیر به راه اصلی، حذف نقاط حادثهخیز و افزایش سرعت طرح است.
بازوند با تشریح آخرین وضعیت قطعات مختلف پروژه افزود: قطعه دوم این محور به طول ۶ کیلومتر، مراحل مطالعاتی را بهطور کامل طی کرده و در حال حاضر آماده ورود به فرآیند مناقصه است. این قطعه شامل دو دستگاه تونل به مجموع طول ۹۰۰ متر بوده که اجرای آن نقش تعیینکنندهای در ارتقای ایمنی و روانسازی تردد خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفت اجرایی قطعه سوم پروژه اظهار کرد: قطعه سوم به طول ۱۳ کیلومتر هماکنون در حال اجراست و در این بخش، عملیات خاکبرداری به میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب و عملیات خاکریزی به میزان ۵۰۰ هزار مترمکعب پیشبینی شده که تاکنون حدود ۸۰ درصد این عملیات به انجام رسیده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه همچنین از پیشرفت مناسب ابنیه فنی پروژه خبر داد و گفت: در مجموع، این محور دارای ۲۹ دستگاه ابنیه فنی است که تاکنون ۱۸ دستگاه آن تکمیل شده و مابقی نیز متناسب با برنامه زمانبندی در دست اجرا قرار دارد.
بازوند با تأکید بر اهمیت این پروژه برای منطقه خاطرنشان کرد: تکمیل محور مسجدسلیمان-سدگدار علاوه بر افزایش ایمنی تردد، نقش مهمی در بهبود ارتباطات منطقهای و کاهش زمان سفر ایفا میکند و شرکت ساخت و توسعه با جدیت، اجرای بخشهای باقیمانده پروژه را دنبال خواهد کرد.
