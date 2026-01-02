به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی با اشاره به تجمعات اخیر در برخی نقاط استان همدان اظهار کرد: دستگاه قضائی استان با رصد دقیق تحولات میدانی و اطلاعاتی و در چارچوب وظایف قانونی، نسبت به رسیدگی به اقدامات خارج از چارچوب قانون اقدام کرده است.
وی افزود: برای افراد دستگیر شده در جریان این تجمعات و اغتشاشات، پروندههای قضائی تشکیل شده و رسیدگی به اتهامات آنان با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق شهروندی در دستور کار مراجع قضائی قرار دارد.
دادستان مرکز استان همدان با بیان اینکه حضور خیابانی در دوره اخیر کمرنگتر بوده و بخش عمدهای از مطالبات به صورت مسالمتآمیز مطرح شده، گفت: بررسیها نشان میدهد برخی عناصر سازمانیافته و آموزشدیده با سوءاستفاده از فضای اعتراضات، درصدد ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بودهاند.
نجفی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود، تعدادی از سرشبکهها و هستههای اغتشاش که بهصورت سازمانیافته آموزش دیده و مأموریت داشتهاند با اقدامات تحریکآمیز، از جمله نزدیک شدن به مراکز مذهبی و حساس، واکنش نیروهای انتظامی را برانگیزند و فضای جامعه را ملتهب کنند، بازداشت شدهاند.
وی با تأکید بر حق قانونی مردم در بیان مطالبات و اعتراضات قانونی، هشدار داد: هرگونه اقدام که منجر به اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی یا ایجاد ناامنی شود، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در پایان، عملکرد حرفهای و هوشمندانه نیروهای بسیجی و انتظامی در مدیریت شرایط و همچنین هوشیاری و همراهی مردم را دو عامل مهم در کنترل اوضاع، خنثیسازی سناریوهای خشونتآمیز و حفظ امنیت عمومی دانست.
