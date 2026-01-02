به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان در خصوص اقدامات برخی افراد در ایجاد آشوب، اخلال در نظم عمومی و تخریب اموال عمومی و خصوصی هشدار داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود، مطالبات به‌حق مردم قابل درک است و پیگیری آن‌ها صرفاً از مجاری قانونی، مورد حمایت دستگاه قضائی قرار دارد.

وی افزود: هرگونه اقدام مجرمانه با هدف ایجاد ناامنی، آشوب و برهم زدن نظم عمومی، تحت هر عنوانی، مصداق اقدام علیه امنیت ملی محسوب شده و با مرتکبان آن برابر قانون و بدون هیچ‌گونه اغماض، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی هیچ کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کند، تصریح کرد: این اقدامات نه‌تنها موجب حل مسائل معیشتی نمی‌شود، بلکه حقوق عموم مردم را تضییع کرده و خسارات اجتماعی را تشدید می‌کند.

وی تصریح کرد: افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم، آن را به سمت اقدامات ضد امنیتی سوق می‌دهند، شناسایی شده و وفق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

موسویان حل مشکلات اقتصادی را مستلزم مشارکت مردم، همکاری دولت و ملت، اصلاح ساختارها و مبارزه جدی با جرایم اقتصادی، احتکار، دلالی و مفاسد مرتبط دانست و گفت: این مسائل راه‌حل بیرونی نداشته و تنها از مسیرهای قانونی و اصلاحی قابل پیگیری است.

وی با اشاره به اولویت مستمر رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، بیان کرد: مسئولان ذی‌ربط موظف به پاسخ‌گویی مسئولانه و مؤثر در این زمینه هستند.

دادستان یاسوج یادآور شد: در پی برخی تجمعات محدود اخیر، تعدادی از مخلان نظم عمومی شناسایی و دستگیر شده‌اند و برای آنان پرونده قضائی تشکیل شده و رسیدگی با قاطعیت ادامه دارد.

وی همچنین انتشار اخبار کذب و شایعات بی‌اساس در این خصوص را قویاً تکذیب کرد و گفت: با منتشرکنندگان اخبار نادرست و شایعه‌سازان نیز برابر قانون برخورد خواهد شد.

موسویان اضافه کرد: دادستانی ضمن حمایت از حقوق قانونی مردم، اجازه نخواهد داد امنیت عمومی و آرامش جامعه مورد خدشه قرار گیرد.