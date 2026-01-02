دستگیری فرد مسلحی که قصد خرابکاری در اصفهان داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته مأموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با انجام یکسری اقدامات تخصصی مطلع شدند فردی یک سلاح کمری تهیه و قصد دارد در ساعات پایانی شب به تجمع کنندگان بپیوندد و اقدامات ضد امنیتی و خرابکاری انجام دهد که بلافاصله وارد عمل شدند.

این فرد که یک نوجوان بود قبل از هراقدامی در مخفیگاه اش در حالی که سلاح را به همراه داشت دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

تحقیقات پلیس در خصوص این پرونده و شناسایی همدستان احتمالی او ادامه دارد و امید است شهروندان عزیز فریب رسانه‌های بیگانه و تبلیغات سو آنها را نخورند، والدین مراقب جوانان و نوجوانان خود باشند که تحت تأثیر گروه همسالان قرار نگیرند و آسیبی به آنها وارد نشود و هر گونه اخبار و موضوع مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.