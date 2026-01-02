  1. استانها
دستگیری فرد مسلحی که قصد خرابکاری در اصفهان داشت

اصفهان -مرکز اطلاع رسانی پلیس استان از شناسایی و دستگیری فردی که قصد داشت با سلاح کمری از اعتراض شهروندان به وضعیت معیشتی سو استفاده و در شلوغی جمعیت تیراندازی و خرابکاری کند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته مأموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با انجام یکسری اقدامات تخصصی مطلع شدند فردی یک سلاح کمری تهیه و قصد دارد در ساعات پایانی شب به تجمع کنندگان بپیوندد و اقدامات ضد امنیتی و خرابکاری انجام دهد که بلافاصله وارد عمل شدند.

این فرد که یک نوجوان بود قبل از هراقدامی در مخفیگاه اش در حالی که سلاح را به همراه داشت دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

تحقیقات پلیس در خصوص این پرونده و شناسایی همدستان احتمالی او ادامه دارد و امید است شهروندان عزیز فریب رسانه‌های بیگانه و تبلیغات سو آنها را نخورند، والدین مراقب جوانان و نوجوانان خود باشند که تحت تأثیر گروه همسالان قرار نگیرند و آسیبی به آنها وارد نشود و هر گونه اخبار و موضوع مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این شخص را اصلا آزاد نکنید ، چون بعدا یک مامور کارکشته ی موساد خواهد شد و شاید هم هست

