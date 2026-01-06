به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، این تحلیل نشان داد افرادی که با احتمال بیشتر ابتلاء به مشکلات قلبی روبرو هستند، با کاهش چربی اشباع در رژیم غذایی خود، حملات قلبی و سکته مغزی کمتری را تجربه میکنند. برای افرادی که این خطرات را ندارند، همین مزیت در یک دوره پنج ساله به وضوح مشاهده نشد.
این بررسی نتایج بیش از دوازده آزمایش بالینی شامل بیش از ۶۶۰۰۰ نفر را بررسی کرد. محققان بررسی کردند که چگونه کاهش چربی اشباع بر سلامت قلب، سطح کلسترول و میزان کلی مرگ و میر تأثیر میگذارد.
چربی اشباع در غذاهایی مانند کره، استیک، پیتزا، بستنی و بسیاری از غذاها و گوشتهای فرآوری شده یافت میشود.
کارشناسان میگویند محدود کردن چربیهای اشباع بهترین توصیه غذایی برای جلوگیری از کلسترول بالا برای اکثر افراد است.
این بررسی همچنین نشان داد که آنچه جایگزین چربی اشباع میشود، مهم است.
افرادی که چربیهای اشباع را با چربیهای پلی غیراشباع، مانند چربیهای موجود در ماهیهای چرب یا روغن کانولا، جایگزین کردند، سطح کلسترول بد LDL پایینتری داشتند و خطر ابتلاء به بیماری قلبی در آنها کاهش یافت.
دستورالعملهای غذایی فدرال توصیه میکنند که چربی اشباع به کمتر از ۱۰٪ از کالری روزانه محدود شود، در حالی که انجمن قلب آمریکا حد پایینتری، یعنی کمتر از ۶٪ را توصیه میکند.
با این حال، محققان خاطرنشان میکنند که همه غذاهای دارای چربی اشباع به یک اندازه بر سلامتی تأثیر نمیگذارند.
به عنوان مثال، گوشتهای فرآوری شده مانند هات داگ نیز سرشار از سدیم هستند که فشار خون را افزایش میدهد. در همین حال، برخی از غذاهای لبنی مانند شیر و ماست با کنترل بهتر قند خون و مدیریت وزن مرتبط بودهاند.
