اردوغان: نتانیاهو فرعون زمانه است؛ فلسطینیان تنها نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه با انتقاد مجدد از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، وی را «فرعون عصر» خواند و تأکید کرد که اقدامات نتانیاهو در فلسطین و غزه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به تجمع بزرگ همبستگی با فلسطین گفت: صحنه‌های همبستگی با فلسطین در آغاز سال ۲۰۲۶، به ویژه در پل «گالاتا»، تأیید می‌کند که فلسطینی‌ها تنها نیستند.‌

اردوغان افزود: صحنه‌های رنج کودکان غزه در آوارگان، همچنان در وجدان بشریت باقی خواهد ماند و آه مظلومان، دامان مسئولان این وضعیت را خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد که آنکارا به ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه می‌دهد و موضع ثابت خود در حمایت از فلسطین را حفظ خواهد کرد.

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود گفت که قرار است روز دوشنبه آینده با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تماس تلفنی داشته باشد تا درباره پرونده فلسطین و همچنین بحران اوکراین گفت‌وگو کنند.