۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱:۴۳

اردوغان: نتانیاهو فرعون زمانه است؛ فلسطینیان تنها نیستند

اردوغان: نتانیاهو فرعون زمانه است؛ فلسطینیان تنها نیستند

رئیس‌جمهور ترکیه نتانیاهو را «فرعون عصر» خواند و تأکید کرد که اقداماتش در غزه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه با انتقاد مجدد از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، وی را «فرعون عصر» خواند و تأکید کرد که اقدامات نتانیاهو در فلسطین و غزه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به تجمع بزرگ همبستگی با فلسطین گفت: صحنه‌های همبستگی با فلسطین در آغاز سال ۲۰۲۶، به ویژه در پل «گالاتا»، تأیید می‌کند که فلسطینی‌ها تنها نیستند.‌

اردوغان افزود: صحنه‌های رنج کودکان غزه در آوارگان، همچنان در وجدان بشریت باقی خواهد ماند و آه مظلومان، دامان مسئولان این وضعیت را خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد که آنکارا به ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه می‌دهد و موضع ثابت خود در حمایت از فلسطین را حفظ خواهد کرد.

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود گفت که قرار است روز دوشنبه آینده با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تماس تلفنی داشته باشد تا درباره پرونده فلسطین و همچنین بحران اوکراین گفت‌وگو کنند.

    • IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      2 2
      پاسخ
      تا دیردز دل و قلوه رد د بدل می کردی چرا جرات اقدام نداری؟ چرا فقط حرف میزنی؟ بنزین هواپیماهای رژیم پلید از کجا میاد. بس کن حقه باز کثیف
    • IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      از این اردوغان بیشتر بدم میاد تا نتانیاهو جنایتکار-نتانیاهو دیگه معلومه جنایتکار قرن اردوغان سراسرنفاق بابا عالم وادم پشت پرده روابطتون با اسراییل می دونند مثلا فلسطین تنهانیست تا امروز برافلسطین چه کار کردید یه سنگ باتیر کمان سمت اسراییل انداختید؟!!!
    • جهانبخش IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      شرم بر ترکیه اردن مصر و همچنین دولت لبنان شرم بر کشورهای بی غیرت عربی کجاست اون زمانی که نفت رو بر اجنبی ها می بستند
    • جمهور ملت IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اولا که اربابت را بزرگ می بینی و دوم اینکه تو با فلسطینی ها هستی که روابط اقتصادی ت را تا آخرین لحظه با نیابتی آمریکا کم نکردی ، نه تو شریک خون ریزی زنان و کودکان و سالخوردگان غزه و ... هستی
    • NP AE ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      جناب اردوغان حافظه تاریخی ملت پاک نمی شه تا دیروز دستت تو دست نتانیاهو در دیدارها گفتگوهای دو طرفه بود تجارت اقتصادی خودت با این رژیم دو طرفه ، حالا هم می‌گی نتانیاهو از نظرت فرعونه والا هر کسی غیر از خودت بگه قابل باوره اما اینکه از خودت بعد تمام این حقایق حقیقت ها بشنویم غیر قابل قبول باوره به هر حال اینکه تو چطور فکر کنی عنوان کنی برای ما که به خوبی می‌شناسیمت شناختیمت مهم نیست انسان دو رنگ بازیگران خوب در منطقه فرامنطقه زیاده مهم شناخت ما از دوست و دشمن هاست و طبق سیاست خودمون رفتار می کنیم
    • NP AE ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      مهم اینه که سیاست های کلامی رفتاری ایران با دوست دشمنان داخلی بیرونی معاند کاملا از ناحیه قدرت نه ضعف مشخصه . و ملت ایران هم سیاست رفتار عملکرد از شناختی که در طول تاریخ از دوست و دشمنان داخل بیرون و معاند و حتی کسانی که دوپهلو زیاد حرف می زنند قطعا پاسخگوی رفتارها عملکردها هستند ..

