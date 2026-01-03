حجت الاسلام فعالی: شمار معتکفان در نکا ۳۲ درصد بیشتر شد

حجت‌الاسلام حسینعلی فعالی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان اظهار کرد: در اعتکاف سال جاری، ۱۴۴۷ نفر معتکف با همراهی ۲۵۰ نفر عوامل اجرایی در مساجد شهرستان نکا حضور دارند که این میزان نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه بانوان نقش برجسته‌ای در این مراسم داشتند، افزود: ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان را خواهران تشکیل دادند که نشان‌دهنده استقبال بالای بانوان از برنامه‌های معنوی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا همچنین به برگزاری اعتکاف ویژه نوجوانان اشاره کرد و گفت: اعتکاف اختصاصی دانش‌آموزان و نوجوانان در ۶ مسجد برگزار است و در مجموع این قشر با حدود ۶۰ درصد مشارکت، بیشترین حضور را در میان گروه‌های سنی مختلف به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: اعزام مبلغ و مبلغه، اقامه نماز جماعت در سه وعده، آموزش احکام، حلقه‌های معرفتی، اجرای طرح ملی زندگی با آیه‌ها و برگزاری زیارات و ادعیه از جمله برنامه‌های فرهنگی و آموزشی پیش‌بینی‌شده برای این مراسم معنوی است.

حجت‌الاسلام فعالی در پایان تأکید کرد: طراحی و اجرای برنامه‌ها به‌گونه‌ای انجام شد که ضمن غنای محتوایی، آرامش، خلوت و فضای معنوی معتکفان حفظ شود.