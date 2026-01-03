به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری اعلام کردند که به دنبال زلزله ۶.۳ ریشتری در مکزیک، پس لرزه های زیادی رخ داده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۹۳۶ پس لرزه رخ داده است.

زلزله مکزیک به فرو ریختن ساختمان ها و افتادن تیرهای برق و درختان منجر شد و به شبکه برق آسیب زد.

در حالی که تیم های امداد و نجات در حال رسیدگی هستند، پس لرزه های متوالی که قدرت برخی از آنها به ۴.۷ ریشتر می رسد کار را سخت کرده است.

روز گذشته همزمان با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی «کلودیا شینبائوم» رئیس جمهور مکزیک، زمین لرزه شدیدی جنوب این کشور را لرزاند و سبب نیمه‌ تمام ماندنِ نشست مطبوعاتیِ وی شد.

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) حدود ساعت ۱۰ و ۷ دقیقه به وقت محلی جنوب مکزیک را لرزاند.

در بیانیه سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمده است: این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

ساکنان ایالت گوئررو در جنوب غربی مکزیک و مناطق اطراف آن، لرزش شدیدی را گزارش کردند.