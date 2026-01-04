  1. جامعه
مرگ ۲ نفر در پی زلزله ۶.۵ ریشتری در جنوب مکزیک

مقامات محلی روز یکشنبه اعلام کردند که پس از وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در جنوب مکزیک، دو نفر جان خود را از دست دادند و ۱۲ نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ایولین سالگادو، فرماندار ایالت گوئررو، گفت: یک زن ۵۰ ساله پس از فرو ریختن خانه‌اش در ایالت گوئررو، مرکز زلزله، کشته شد.

علاوه بر این، یک مرد ۶۰ ساله پس از زمین خوردن و از دست دادن هوشیاری در شهرداری بنیتو خوارز، مکزیکوسیتی، در جریان خروج ناشی از زلزله، جان خود را از دست داد.

کلارا بروگادا، رئیس دولت مکزیکوسیتی، گفت که پس از فعال‌سازی پروتکل واکنش به زلزله، آخرین گزارش حاکی از زخمی شدن ۱۲ نفر و همچنین ۱۸ شکایت به دلیل کمبود برق در محله‌های مختلف است.

او افزود که دو سازه از لحاظ خطر ریزش ارزیابی می‌شوند و ۳۴ ساختمان و پنج خانه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در حال بازرسی هستند.

خدمات ملی لرزه‌نگاری مکزیک اعلام کرد که مرکز این زلزله در حدود ۴ کیلومتری جنوب غربی سن مارکوس در ایالت جنوبی گوئررو، در عمق تقریبی ۵ کیلومتری زمین واقع شده است.

در مکزیکوسیتی، بلندگوهای خیابان‌ها چند ثانیه قبل از احساس لرزش، هشدار لرزه‌ای پخش کردند.

