پویش «درختی برای پدر؛ سبزی برای ایران» در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه پویش «درختی برای پدر؛ سبزی برای ایران» با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و پاسداشت نقش پدران در حفظ محیطزیست، با حضور سید محمد نور موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان در کوهستانپارک بی کاه شهرستان رودان آغاز شد.
این پویش با مشارکت شهروندان و علاقهمندان به طبیعت برگزار میشود و در قالب کاشت نهال، گامی در جهت توسعه فضای سبز و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی برداشته است.
برگزارکنندگان این برنامه، تقویت همبستگی اجتماعی و توجه به آیندهای سبز برای ایران را از اهداف اصلی پویش عنوان کردند.
