پویش «درختی برای پدر؛ سبزی برای ایران» در هرمزگان آغاز شد

رودان - به مناسبت سیزدهم رجب پویش «درختی برای پدر؛ سبزی برای ایران» در استان هرمزگان، با درختکاری مردم در کوهستان پارک بیکاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه پویش «درختی برای پدر؛ سبزی برای ایران» با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و پاسداشت نقش پدران در حفظ محیط‌زیست، با حضور سید محمد نور موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان در کوهستان‌پارک بی کاه شهرستان رودان آغاز شد.

این پویش با مشارکت شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت برگزار می‌شود و در قالب کاشت نهال، گامی در جهت توسعه فضای سبز و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی برداشته است.

برگزارکنندگان این برنامه، تقویت همبستگی اجتماعی و توجه به آینده‌ای سبز برای ایران را از اهداف اصلی پویش عنوان کردند.

