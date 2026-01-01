اجرای پویش درختکاری در ۸ نقطه استان سمنان به مناسبت روز پدر

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری پویش ملی کاشت درخت به مناسبت روز پدر و ولادت امام علی (ع) در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این مراسم ساعت ۹ صبح روز ۱۳ دی‌ماه برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه در پویش «درختی برای پدر، سبزی برای ایران» نهال‌هایی متناسب با اقلیم آب و هوای استان سمنان کاشته خواهد شد، افزود: در برخی از شهرستان‌ها هم بذر تاغ بصورت بذر پاشی و کپه کاری کشت می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان ادامه داد: این پویش یادبودی برای بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی و مرحوم حضرت آیت الله سید محمد شاهچراغی پدر معنوی استان خواهد بود و تعالی نیز برای گرامیداشت آنها کاشته می‌شود.

رهایی ادامه داد: دانشگاه آزاد گرمسار، بخشداری بی ارجمند، پارک جنگلی سوکان سمنان، مزار روستای استرخو میامی، بهزیستی دامغان، مدرسه سمیه آرادان، روستای امامزاده عبداله سرخه و بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر میزبان این رویداد هستند.

وی با تاکید بر اینکه حضور در این مراسم برای عموم آزاد است، افزود: هدف از این اقدام، ترویج فرهنگ کاشت و نگهداری درخت و گرامیداشت یاد و نام شهدای عزیز وطن است.