درخت کاری به نام پدر و با یاد شهید سلیمانی در سمنان

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به مناسبت فرارسیدن ایام رجب و سالروز ولادت با سعادت امام علی (ع) و روز مرد و همچنین تقارن آن با ایام سالروز شهادت شهید سلیمانی و ارتحال آیت الله سید محمد شاهچراغی، پویش درختکاری در پارک سوکان سمنان به اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه امروز شنبه پویش بزرگ نهال‌کاری در سمنان با حضور معاون اقتصادی استاندار سمنان، امام جمعه موقت سمنان، فرمانده سپاه استان سمنان و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در سمنان برگزار شد، افزود: حضار در این پویش ۵۰۰ اصله نهال را کاشتند.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه این حرکت نمادین با هدف گرامی داشت مقام پدر، شهید قاسم سلیمانی و مرحوم شاهچراغی و به یاد همه سه هزار شهید استان اجرا شد، گفت: در این پویش مسئولان و مردم حاضر، درخت‌های سازگار با اقلیم سمنان را غرس کردند.

رهایی با بیان اینکه پارک سوکان سمنان امروز در کنار میزانی از مسئولان، میزبان سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نیز بود، بیان کرد: این حرکت گامی مؤثر در مسیر حفظ منابع طبیعی، ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه پایدار بود.