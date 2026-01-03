بیش از ۳۳ هزار زائر در ۴۸ ساعت گذشته از مرز مهران تردد کردند

حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو روز گذشته که مصادف با جشن میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر بود، اشتیاق عاشقان اهلبیت (ع) برای زیارت، موجب افزایش رفتوآمدها در این مرز بینالمللی شد.
وی افزود: بر پایه آمارهای ثبت شده، از مجموع ۳۳ هزار و ۱۱۵ زائری که در این بازه زمانی کوتاه تردد کردند، ۲۸ هزار و ۶۴۷ نفر شهروندان ایرانی و چهار هزار و ۴۶۸ نفر نیز زائران و اتباع خارجی بودهاند.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام با تأکید بر پیشبینیهای انجام شده برای این ایام، گفت: تمامی تدبیرهای لازم برای آسانسازی سفر زائران اندیشیده شده و عوامل راهداری و حملونقل جادهای استان بهصورت شبانهروزی و پیوسته در حال آمادهباش هستند تا جابهجایی مسافران با ایمنی کامل و بدون هیچگونه ایستایی انجام شود.
