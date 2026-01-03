سردار سلیمانی؛ نماد تلفیق قدرت، عقلانیت و معنویت در مدیریت راهبردی

رضا رحیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد شخصیتی، مدیریتی و راهبردی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، وی را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام دانست و تأکید کرد: شهید سلیمانی فراتر از یک فرمانده نظامی، نماد تلفیق قدرت، عقلانیت، اخلاق و معنویت در عرصه مدیریت کلان و میدانی بود.

این استاد دانشگاه در تبیین جایگاه این شهید والامقام اظهار داشت: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به‌عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقشی تعیین‌کننده در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و ثبات نسبی منطقه ایفا کرد. حضور مؤثر او در خط مقدم مبارزه با تروریسم تکفیری، به‌ویژه در عراق و سوریه، و هدایت هوشمندانه عملیات‌های مستشاری و میدانی، سهم بسزایی در مهار و شکست گروه‌های تروریستی همچون داعش داشت.

وی افزود: آنچه شهید سلیمانی را از بسیاری فرماندهان نظامی متمایز می‌کرد، صرفاً توان نظامی و مهارت راهبردی نبود، بلکه شخصیت مردمی، تواضع، اخلاص و پایبندی عمیق او به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. سردار سلیمانی مأموریت‌های خود را نه به‌عنوان جایگاه و قدرت، بلکه به‌مثابه «تکلیف» می‌نگریست و همین نگاه الهی، منشأ نفوذ کلام و مقبولیت عمیق او در میان نیروهای مقاومت و عموم مردم شد.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان زنجان با اشاره به سبک مدیریتی این شهید تصریح کرد: شهید سلیمانی نمونه عینی مدیریت جهادی و میدانی بود؛ مدیری که در سخت‌ترین شرایط، خود در صف اول حضور داشت، تصمیم‌های شجاعانه اما دقیق می‌گرفت و به نیروهای جوان، بومی و مؤمن اعتماد می‌کرد. این سبک مدیریت، الگویی کارآمد برای اداره سازمان‌ها و نهادها در شرایط پیچیده و بحران‌خیز امروز به‌شمار می‌آید.

پیروزی پایدار، نتیجه تدبیر، هماهنگی و تصمیم‌گیری درست در زمان مناسب است

رحیم‌پور شجاعت شهید سلیمانی را شجاعتی مبتنی بر عقلانیت دانست و گفت: شجاعت او هیجانی یا احساسی نبود، بلکه بر پایه صبر راهبردی، شناخت دقیق دشمن و زمان‌شناسی عمیق استوار بود. او به‌خوبی می‌دانست که پیروزی پایدار، نتیجه تدبیر، هماهنگی و تصمیم‌گیری درست در زمان مناسب است.

وی در ادامه با اشاره به روحیه وحدت‌گرایی و مردم‌داری شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار فراتر از قومیت، مذهب و ملیت، با انسان‌ها بر اساس کرامت انسانی تعامل می‌کرد و همین نگاه جامع، موجب محبوبیت کم‌نظیر او در میان ملت‌های مختلف منطقه و ایجاد پیوندی عمیق میان نیروهای مقاومت شد.

این استاد دانشگاه پایبندی عمیق شهید سلیمانی به ولایت فقیه را از شاخصه‌های اصلی شخصیت سردار سلیمانی دانست و افزود: وفاداری شهید سلیمانی به ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی، نه در شعار، بلکه در عمل و در پرهزینه‌ترین میدان‌ها متجلی بود. او نشان داد که می‌توان در اوج قدرت و مسئولیت، همچنان مطیع، متواضع و پاسخگو باقی ماند.

رحیم‌پور با اشاره به مراسم تشییع میلیونی پیکر مطهر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: این حضور گسترده و کم‌نظیر مردم از اقشار، سنین و گرایش‌های مختلف، پدیده‌ای صرفاً احساسی یا مقطعی نبود، بلکه حامل پیام‌های عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود. این مراسم نشان داد که اعتماد عمومی با تبلیغ شکل نمی‌گیرد، بلکه حاصل عمل خالصانه و کارنامه روشن است.

وی ادامه داد: تشییع میلیونی شهید سلیمانی را می‌توان نوعی همه‌پرسی غیررسمی در حمایت از گفتمان مقاومت، استقلال‌طلبی و دفاع از امنیت ملی دانست. مردم با حضور خود اعلام کردند که از مسیری حمایت می‌کنند که هدف آن مقابله با تروریسم، حفظ عزت ملی و صیانت از منافع راهبردی کشور است.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان زنجان تأکید کرد: بسیاری از مجاهدت‌های شهید سلیمانی در دوران حیاتش رسانه‌ای نشد، اما مردم در لحظه وداع، قدردانی عمیق خود را به‌صورت جمعی و معنادار ابراز کردند. این مراسم، پیامی روشن به منطقه و جهان مخابره کرد که شهادت چهره‌های محوری مقاومت، نه‌تنها موجب تضعیف این جریان نمی‌شود، بلکه می‌تواند به انسجام و تقویت اراده عمومی منجر شود.

روح، راه و مکتب شهید سلیمانی امروز زنده‌تر از همیشه در دل‌های آزادی‌خواهان جهان جریان دارد

رحیم‌پور با اشاره به ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: این اقدام را نمی‌توان حرکتی مقطعی یا صرفاً انتقام‌جویانه دانست، بلکه ریشه در جایگاه راهبردی، نقش تأثیرگذار و کارآمدی کم‌نظیر او در معادلات منطقه‌ای داشت.

وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی، پس از ناکامی‌های مکرر در میدان‌های سیاسی، امنیتی و نظامی، به حذف فیزیکی او روی آوردند، غافل از آنکه روح، راه و مکتب شهید سلیمانی امروز زنده‌تر از همیشه در دل‌های آزادی‌خواهان جهان جریان دارد.