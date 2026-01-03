https://mehrnews.com/x3b459 ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹ کد خبر 6710949 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹ اعتکاف نوجوانان در مسجد کاسه فروشان رشت رشت- در این فیلم تصاویری از آغاز اعتکاف نوجوانان در مسجد کاسه فروشان رشت را مشاهده می کنید. دریافت 21 MB فیلم: علی یعقوبی کد خبر 6710949 کپی شد مطالب مرتبط اعتکاف؛ مکثی آگاهانه در هیاهوی زندگی امروز اعتکاف؛ بهترین مسیر رشد معنوی جوانان ۱۸ هزار نفر در ۲۲۰ مسجد چهارمحالوبختیاری معتکف شدند حضور پرشور بانوان ارومیه ای در مراسم معنوی اعتکاف برچسبها آیین اعتکاف رشت نوجوانان
نظر شما