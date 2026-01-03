  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

اعتکاف نوجوانان در مسجد کاسه فروشان رشت

اعتکاف نوجوانان در مسجد کاسه فروشان رشت

رشت- در این فیلم تصاویری از آغاز اعتکاف نوجوانان در مسجد کاسه فروشان رشت را مشاهده می کنید.

دریافت 21 MB

فیلم: علی یعقوبی

کد خبر 6710949

