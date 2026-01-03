  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

۱۸ هزار نفر در ۲۲۰ مسجد چهارمحال‌وبختیاری معتکف شدند

شهرکرد- مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری از آغاز مراسم اعتکاف در ۲۲۰ مسجد استان با حضور قریب به ۱۸ هزار معتکف خبر داد.

مرتضی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مراسم معنوی اعتکاف از سحرگاه امروز ۱۳ دی‌ماه مصادف با ۱۳ ماه رجب المرجب در مساجد استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این برنامه معنوی به مدت سه روز در ۲۲۰ مسجد میزبان اعتکاف در سراسر استان برگزار می‌شود.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه آمار دقیق معتکفین در شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری در حال احصا و جمع‌آوری است، ادامه داد: امسال در مجموع، قریب به ۱۸ هزار در سراسر استان در این برنامه معنوی شرکت دارند.

سجادی یادآور شد: از مجموع ۲۲۰ مسجد استان، ۲۴ مسجد در مرکز استان میزبان معتکفین است، افزود: ۱۲ مسجد شهرکرد میزبان بانوان و ۱۲ مسجد نیز میزبان آقایان است.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش بالغ بر سه هزار نفری معتکفین در استان، اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف در سال گذشته در ۱۸۰ مسجد استان برگزار شد که میزبان ۱۵ هزار و ۷۰۰ معتکف بودیم.

