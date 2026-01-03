مرتضی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مراسم معنوی اعتکاف از سحرگاه امروز ۱۳ دی‌ماه مصادف با ۱۳ ماه رجب المرجب در مساجد استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این برنامه معنوی به مدت سه روز در ۲۲۰ مسجد میزبان اعتکاف در سراسر استان برگزار می‌شود.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه آمار دقیق معتکفین در شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری در حال احصا و جمع‌آوری است، ادامه داد: امسال در مجموع، قریب به ۱۸ هزار در سراسر استان در این برنامه معنوی شرکت دارند.

سجادی یادآور شد: از مجموع ۲۲۰ مسجد استان، ۲۴ مسجد در مرکز استان میزبان معتکفین است، افزود: ۱۲ مسجد شهرکرد میزبان بانوان و ۱۲ مسجد نیز میزبان آقایان است.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش بالغ بر سه هزار نفری معتکفین در استان، اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف در سال گذشته در ۱۸۰ مسجد استان برگزار شد که میزبان ۱۵ هزار و ۷۰۰ معتکف بودیم.