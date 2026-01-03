  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

آغاز عملیات گسترده برف‌روبی در بخش زیویه سقز؛ بازگشایی راه ۵۰ روستا

عملیات برف‌روبی راه‌های روستایی بخش زیویه سقز با به‌کارگیری ماشین‌آلات راهداری و بنیاد مسکن آغاز شد و تاکنون مسیر دسترسی ۵۰ روستا بازگشایی شده است.

بخشدار زیویه سقز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم بارش برف در این منطقه، از آغاز عملیات گسترده برف‌روبی راه‌های روستایی خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، ماشین‌آلات راهداری و بنیاد مسکن برای تسریع در بازگشایی مسیرها به کار گرفته شده‌اند.

عارفی افزود: در همین راستا، یک دستگاه لودر بنیاد مسکن برای شروع عملیات برف‌روبی روستاهای مسیر گل‌تپه تا کوپه‌قران اعزام شده که عملیات آن از صبح فردا آغاز می‌شود.

بخشدار زیویه ادامه داد: راه‌های روستاهای اخضرآباد، رحیم‌آباد، کانی‌سفید و کریم‌آباد ایاغچی با استفاده از لودر استان قزوین بازگشایی شده و مسیر دسترسی روستای فیض‌آباد نیز توسط پیمانکار راهداری باز شده است.

عارفی همچنین از انتقال یک دستگاه بیل مکانیکی به روستای دره اسماعیل‌ه خبر داد و گفت: عملیات برف‌روبی روستای دروزان علیا نیز از فردا در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر پایداری خدمات زیرساختی در منطقه تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکل یا قطعی در حوزه برق، آب و مخابرات در بخش زیویه گزارش نشده است.

بخشدار زیویه در پایان خاطرنشان کرد: این بخش دارای یک شهر و ۵۶ روستا است که تاکنون راه ارتباطی ۵۰ روستا بازگشایی شده و تلاش‌ها برای بازگشایی کامل مسیرهای باقی‌مانده ادامه دارد.

