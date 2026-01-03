بخشدار زیویه سقز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم بارش برف در این منطقه، از آغاز عملیات گسترده برفروبی راههای روستایی خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجامشده، ماشینآلات راهداری و بنیاد مسکن برای تسریع در بازگشایی مسیرها به کار گرفته شدهاند.
عارفی افزود: در همین راستا، یک دستگاه لودر بنیاد مسکن برای شروع عملیات برفروبی روستاهای مسیر گلتپه تا کوپهقران اعزام شده که عملیات آن از صبح فردا آغاز میشود.
بخشدار زیویه ادامه داد: راههای روستاهای اخضرآباد، رحیمآباد، کانیسفید و کریمآباد ایاغچی با استفاده از لودر استان قزوین بازگشایی شده و مسیر دسترسی روستای فیضآباد نیز توسط پیمانکار راهداری باز شده است.
عارفی همچنین از انتقال یک دستگاه بیل مکانیکی به روستای دره اسماعیله خبر داد و گفت: عملیات برفروبی روستای دروزان علیا نیز از فردا در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر پایداری خدمات زیرساختی در منطقه تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه مشکل یا قطعی در حوزه برق، آب و مخابرات در بخش زیویه گزارش نشده است.
بخشدار زیویه در پایان خاطرنشان کرد: این بخش دارای یک شهر و ۵۶ روستا است که تاکنون راه ارتباطی ۵۰ روستا بازگشایی شده و تلاشها برای بازگشایی کامل مسیرهای باقیمانده ادامه دارد.
