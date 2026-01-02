https://mehrnews.com/x3b3Yx ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲:۳۹ کد خبر 6710722 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲:۳۹ بارش برف در هلودشت بخش اطاقور لنگرود لنگرود- بارش برف روستای هلودشت در بخش اطاقور لنگرود، مسیرهای ارتباطی را سفیدپوش کرد. دریافت 9 MB فیلم: ابوالفضل شکری کد خبر 6710722 کپی شد مطالب مرتبط دادرس: ایستگاه های هواشناسی لنگرود به روز رسانی و تکمیل می شوند تصاویری از بارش برف در لنگرود آغاز عملیات گسترده برفروبی در بخش زیویه سقز؛ بازگشایی راه ۵۰ روستا بارش برف در طارم سفلی برچسبها بارش برف شهرستان لنگرود برفروبی
