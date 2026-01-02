  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲:۳۹

بارش برف در هلودشت بخش اطاقور لنگرود

بارش برف در هلودشت بخش اطاقور لنگرود

لنگرود- بارش برف روستای هلودشت در بخش اطاقور لنگرود، مسیرهای ارتباطی را سفیدپوش کرد.

فیلم: ابوالفضل شکری

