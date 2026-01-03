به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول زاده روز شنبه گفت: تنها راه ۱۰۰ روستا در شهرستان‌های هشترود، چاراویماق و بستان آباد به دنبال بارش برف روز گذشته بسته است که درصورت فروکش کردن کولاک امروز بازگشایی می‌شود.

وی از برف‌روبی ۲۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی استان در پی بارش‌های سنگین هفت روز گذشته خبر داد. و گفت: در این مدت، بیش از ۲ هزار کیلومتر از راه‌های روستایی برف‌روبی شده و راه‌های مسدود بازگشایی شده است.

رسول‌زاده اعلام کرد: در این مدت، گروه‌های راهداری استان به ۱۶۳ مسافر گرفتار در جاده‌های استان اسکان داده و ۹۷۱ خودرو را امدادرسانی کردند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: زمستان امسال یک‌هزار و ۲۳۷ نفر از همکاران راهدار با ۳۹۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک‌وسنگین در جاده‌های آذربایجان شرقی مشغول به فعالیت هستند تا تردد خودروها در جاده‌های برفی استان را تسهیل کنند.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر بارش برف متوقف شده ولی پدیده کولاک در گردنه‌ها به ویژه گردنه سامبران در محور اهر - کلیبر حاکم است، از رانندگان خواست تا از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت نیاز، زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.