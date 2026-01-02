  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۱

بخشدار ننور: توزیع آرد و نان در روستاهای کم‌برخوردار انجام شد

بخشدار ننور: توزیع آرد و نان در روستاهای کم‌برخوردار انجام شد

بانه- بخشدار ننور از توزیع آرد و نان در برخی روستاهای کم‌برخوردار این بخش از شهرستان بانه و اجرای عملیات برف‌روبی در روستای سفیدکمره با همکاری ماشین‌آلات مهندسی سپاه خبر داد.

نیشتمان خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات معیشتی روستاییان اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر کمبود نان در تعدادی از روستاهای بخش ننور، ۱۸ کیسه آرد و ۴۰ بسته نان به بخشداری تحویل داده شد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن میان اهالی این مناطق توزیع شد.

وی با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی در شرایط سخت جوی افزود: با وجود بارش سنگین برف و سرمای شدید، دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌ویژه عوامل اجرایی و توزیع برق، به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند که جای قدردانی دارد.

بخشدار ننور در ادامه از اجرای عملیات برف‌روبی در روستای سفیدکمره خبر داد و گفت: به‌منظور بازگشایی مسیرهای ارتباطی و تسهیل تردد اهالی، عملیات برف‌روبی این روستا با استفاده از ماشین‌آلات مهندسی سپاه انجام شد.

خانی تأکید کرد: پیگیری برای رفع مشکلات روستاهای کم‌برخوردار و تأمین نیازهای اساسی مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6710641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها