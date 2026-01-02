نیشتمان خانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع مشکلات معیشتی روستاییان اظهار کرد: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر کمبود نان در تعدادی از روستاهای بخش ننور، ۱۸ کیسه آرد و ۴۰ بسته نان به بخشداری تحویل داده شد و در کوتاهترین زمان ممکن میان اهالی این مناطق توزیع شد.
وی با اشاره به تداوم خدماترسانی در شرایط سخت جوی افزود: با وجود بارش سنگین برف و سرمای شدید، دستگاههای خدماترسان بهویژه عوامل اجرایی و توزیع برق، بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به مردم هستند که جای قدردانی دارد.
بخشدار ننور در ادامه از اجرای عملیات برفروبی در روستای سفیدکمره خبر داد و گفت: بهمنظور بازگشایی مسیرهای ارتباطی و تسهیل تردد اهالی، عملیات برفروبی این روستا با استفاده از ماشینآلات مهندسی سپاه انجام شد.
خانی تأکید کرد: پیگیری برای رفع مشکلات روستاهای کمبرخوردار و تأمین نیازهای اساسی مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.
