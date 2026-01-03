بیش از ۱۰۰۰ ایثارگر تحت پوشش بنیاد شهید ملارد هستند

علی عنبربیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و گرامیداشت مقام پدران شهدا، اظهار کرد: بنیاد شهید ملارد افتخار خادمی بیش از یکهزار ایثارگر شامل خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان را دارد و این خدمات به ایثارگران میهمان ساکن ملارد که پرونده ایثارگری آنان در سایر استانهاست نیز ارائه میشود.
وی با تأکید بر ضرورت ارتباط صمیمی و دوسویه با ایثارگران افزود: میز خدمت بنیاد شهرستان ملارد و برگزاری «سهشنبههای پاسخگویی» از جمله مسیرهای ارتباطی مستقیم با ایثارگران است. همچنین دیدارهای مستمر با خانواده شهدا و جانبازان با همراهی فرماندار، امام جمعه و سایر مدیران اجرایی شهرستان برگزار میشود.
رئیس بنیاد شهید ملارد هدف از این دیدارها را تکریم ایثارگران و رسیدگی به مطالبات آنان دانست و تصریح کرد: در این دیدارها درخواستها احصا و پیگیریهای لازم برای رفع مشکلات انجام میشود.
عنبربیز با اشاره به تسهیلات حوزه مسکن، اشتغال و سایر حمایتهای قابل ارائه به ایثارگران ادامه داد: در حال حاضر متقاضیان واجد شرایط دریافت وام قرضالحسنه صندوق شاهد در شهرستان ملارد بدون قرار گرفتن در صف میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند و حتی ایثارگرانی که بدهی به صندوق دارند، در شرایط خاص امکان استفاده مجدد از وام را خواهند داشت.
وی سلامت و درمان ایثارگران را از اولویتهای بنیاد برشمرد و گفت: با پیگیریهای ادارهکل بنیاد شهید استان و همراهی فرماندار، بیمارستان شهدای سلامت در حال ارائه خدمات درمانی به ایثارگران است. همچنین مراکز بهداشتی و درمانی طرف قرارداد با بیمه دی در سطح شهرستان نیز به ایثارگران خدمات ارائه میدهند.
رئیس بنیاد شهید ملارد با اشاره به پایش سلامت والدین شهدا و جانبازان نیازمند مراقبتهای ویژه افزود: نزدیک به ۲۰۰ نفر از ایثارگران تاکنون در قالب طرح معاینه در منزل مورد بررسی و ویزیت قرار گرفتهاند.
عنبربیز در پایان با تأکید بر رویکرد میدانی بنیاد شهید خاطرنشان کرد: اجرای طرح «بنیاد خدمتگزار در ملارد» و «پنجشنبههای خدمت با ایثارگران روستایی» با هدف دیدار چهرهبهچهره مدیران بنیاد با ایثارگران و پیگیری دغدغههای آنان در دستور کار قرار دارد و تداوم نهضت دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران با جدیت دنبال خواهد شد.
