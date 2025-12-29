پوشش درمانی کامل برای بیش از ۸۸۰ جانباز دماوند

فاطمه صدیفی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دماوند، با تشریح مهم‌ترین خدمات ارائه‌شده به خانواده‌های شهدا و ایثارگران، گفت: در حوزه مسکن، وام‌هایی در قالب خرید و ساخت مسکن به خانواده‌ها پرداخت می‌شود که به‌عنوان کمک‌هزینه تأمین مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین وام ودیعه مسکن نیز بر اساس دهک‌بندی خانوارها پرداخت می‌شود که البته به دلیل محدودیت سهمیه، پاسخگوی همه متقاضیان نیست، اما تلاش می‌کنیم در حد امکان از خانواده‌های مستأجر حمایت کنیم.

وی با اشاره به وام‌های اشتغال افزود: وام‌های اشتغال با مبالغی از ۱۵۰ میلیون تومان تا حتی ارقام میلیاردی، بسته به نوع فعالیت، جواز کسب، مدرک فنی‌وحرفه‌ای، ایجاد کارگاه و تعداد افراد تحت پوشش بیمه پرداخت می‌شود. در حال حاضر وام‌های مرتبط با جواز کسب و کارآفرینی در حال پرداخت است و با ابلاغ دستورالعمل جدید، وام مشاغل خانگی نیز به همسران شهدا، جانبازان، فرزندان، خواهران و برادران شهدا پرداخت خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید دماوند ادامه داد: وام‌های ضروری با کارمزد پایین و همچنین وام‌های ۱۲ درصد بانک دی در مبالغ ۵۰، ۱۰۰ میلیون تومان و در برخی موارد بیشتر، بر اساس اولویت‌بندی و نوبت‌دهی به خانواده‌ها پرداخت می‌شود.

صدیفی با بیان اینکه ۱۱۲ پرونده شهید در شهرستان دماوند تحت پوشش بنیاد قرار دارد، تصریح کرد: از این تعداد، ۵۹ شهید متأهل بوده‌اند و خدمات به همسران و فرزندان آنان ارائه می‌شود. همچنین والدین شهدایی که در قید حیات هستند نیز تحت پوشش خدمات بنیاد قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر ۴۱۸ جانباز بالای ۲۵ درصد، ۴۷۰ جانباز زیر ۲۵ درصد و ۵۷ آزاده با درصدهای مختلف در شهرستان دماوند از خدمات بنیاد بهره‌مند هستند.

رئیس بنیاد شهید دماوند با اشاره به خدمات درمانی گفت: تمامی خانواده‌های شهدا و جانبازان تحت پوشش بیمه دی هستند و هزینه‌های درمانی آنان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد در تهران، دماوند و سراسر کشور به‌صورت رایگان انجام می‌شود. در دماوند نیز بیمارستان‌های سوم شعبان و حضرت فاطمه (س) به این عزیزان خدمات ارائه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که خانواده‌ها به مراکز غیرطرف قرارداد مراجعه کنند، هزینه‌ها پس از ارائه مدارک از سوی بیمه دی پرداخت می‌شود، هرچند این روند با کسورات و زمان‌بر بودن همراه است. توصیه ما همواره مراجعه به مراکز طرف قرارداد است تا خانواده‌ها دچار فشار مالی و معطلی نشوند.

صدیفی یکی از چالش‌های اصلی را کمبود مراکز درمانی تخصصی در شهرستان دانست و گفت: بسیاری از خانواده‌ها ناچار به مراجعه به تهران هستند که این موضوع برای خانواده‌های شهرستانی سخت و چالش‌برانگیز است. با این حال، تلاش کرده‌ایم با مراکز آزمایشگاهی، سونوگرافی و برخی خدمات درمانی در دماوند قراردادهایی منعقد کنیم تا بخشی از نیازها در داخل شهرستان تأمین شود.

وی با تأکید بر رویکرد پاسخگویی بنیاد شهید دماوند تصریح کرد: درِ اتاق بنده همواره به روی خانواده‌های شهدا و ایثارگران باز است. شماره تماس بنده در اختیار تمامی خانواده‌ها قرار دارد و به‌صورت تلفنی، پیامکی و از طریق فضای مجازی پاسخگوی مسائل آنان هستم. همکاران بنده نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند و تلاش می‌کنیم هیچ مطالبه‌ای بدون پاسخ نماند.

رئیس بنیاد شهید دماوند درباره اشتغال ایثارگران گفت: در سال جاری حدود ۱۷ نفر از مشمولان از طریق سهمیه‌های استخدامی در آزمون‌ها جذب دستگاه‌ها و سازمان‌ها شده‌اند. فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد عمدتاً جذب می‌شوند و سایر ایثارگران نیز از اولویت‌های استخدامی برخوردار هستند.

وی با اشاره به وضعیت مسکن ایثارگران بیان کرد: بیشترین چالش مسکن در میان فرزندان شهدا و جانبازان وجود دارد و تعداد قابل توجهی از این عزیزان مستأجر هستند، در سال‌های اخیر پیگیری‌های متعددی با اداره راه و شهرسازی انجام شده و امیدواریم با وجود محدودیت زمین در دماوند، بتوانیم با اولویت فرزندان شهدا و سپس جانبازان ۲۵ درصد، گام‌هایی در زمینه واگذاری زمین و تأمین مسکن برداریم.

صدیفی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات گسترده درمانی اشاره کرد و گفت: بنیاد شهید تمامی هزینه‌های سنگین درمانی خانواده‌های شهدا و جانبازان را در بیمارستان‌های فوق تخصصی پرداخت می‌کند. علاوه بر این، خدمات بالینی در منزل شامل پرستاری، فیزیوتراپی، آزمایش در منزل، پزشک عمومی و مراقبت‌های ویژه برای جانبازان و سالمندان ارائه می‌شود.

وی افزود: پرداخت حق پرستاری نیز بر اساس مدارک پزشکی به‌صورت ماهانه انجام می‌شود که این مبلغ از حدود ۴.۵ میلیون تومان شروع شده و در برخی موارد تا ۱۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. برای والدین و همسران شهدای بالای ۷۰ سال و جانبازان ۷۰ درصد، این پرداخت به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

رئیس بنیاد شهید دماوند با اشاره به هزینه‌های آموزشی گفت: تمامی هزینه‌های تحصیل خانواده‌های شهدا و ایثارگران در دانشگاه‌های شهریه‌بگیر از مقطع کاردانی تا دکترا به‌طور کامل توسط بنیاد پرداخت می‌شود که این موضوع نیز بار مالی سنگینی را بر دوش بنیاد قرار داده است.

وی در پایان تأکید کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران با وجود محدودیت‌ها، تلاش می‌کند در حوزه‌های مسکن، اشتغال، درمان و آموزش، حداکثر حمایت ممکن را از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به‌عمل آورد.