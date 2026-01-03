آغاز اجرای «ایرانمرد» از ۱۵ دی در بوستان ولایت تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش میدانی «ایرانمرد» همزمان با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی از ۱۵ دی به مدت ۱۰ شب و هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در بوستان ولایت اجرا میشود.
این اثر نمایشی با نگاهی حماسی و اسطورهای، به روایت تاریخ و هویت ایران و قهرمانان آن میپردازد و تلاش دارد مفاهیم ایستادگی، مقاومت و تداوم ایران را در قالبی نمایشی بازخوانی کند.
در خلاصه داستان نمایش میدانی «ایرانمرد» آمده است: ایران قلعهای مستحکم و جاودان است سرزمینی که هزاران سال با رشادت قهرمانانی چون رستم، کوروش، آرش، کاوه و دیگر پهلوانان از یورشهای بیشمار دشمنان جان سالم به در برده و هر بار قویتر از گذشته برخاسته است. این بار نیز افراسیاب دشمن دیرینه ایران، در هیئتی تازه بازمیگردد تا کار ایران را یکسره کند اما قهرمانی نو به میدان میآید.
کارگردانی این نمایش بر عهده محمدحسین زائری و تهیهکنندگی آن با سیدمجتبی حسینینسب است. همچنین همزمان با آغاز اجرا از پوستر رسمی نمایش میدانی «ایرانمرد» با طراحی محمد ترک رونمایی شد.
نمایش میدانی «ایرانمرد» به همت مکتب حاج قاسم و سازمان هنری رسانهای اوج تولید شده است.
