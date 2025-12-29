به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش میدانی «ایرانمرد» به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در بوستان ولایت به همت مکتب حاج قاسم و سازمان هنری رسانهای اوج روی صحنه میرود.
این اثر نمایشی به کارگردانی محمدحسین زائری و تهیهکنندگی سید مجتبی حسینینسب، روایتی حماسی و اسطورهای از تاریخ و هویت ایران و قهرمانان آن پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
در خلاصه داستان آمده است: ایران نام قلعهای مستحکم و جاودان است، قلعهای که هزاران سال با رشادت قهرمانانی چون رستم، کوروش، آرش و کاوه از یورشهای بیشمار دشمنان جان سالم به در برده و هر بار قویتر از پیش برخاسته است. این بار نیز افراسیاب، دشمن قدیمی ایران در قامتی نو بازمیگردد تا کار ایران را یکسره کند اما قهرمانی تازه به میدان میآید.
اجرای نمایش میدانی «ایرانمرد» در بوستان ولایت، با بهرهگیری از ظرفیتهای میدانی و فضاسازی گسترده، تلاش دارد مفاهیمی چون مقاومت، هویت ملی و تداوم ایستادگی ایران را در قالبی نمایشی و پرشکوه به مخاطبان منتقل کند.
