مردمان دیار گنجینه فرهنگها در هر برههای و با وجودرنج ها و محرومیتها بازهم پای دفاع از کشورشان ایستادهاند. اما به خواسته حق خودشان و ثبات در بازار هم تاکید دارند. خراسان شمالی طبق آمارها و دخل و خرج مردمانش از استانهای گران و البته کم درآمد کشور است اما اینها باعث نشده در برابر اراجیف دشمنان داخلی و خارجی کوتاه بیایند.
یک واقعیت
محسن آگاهی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: اعتراضات صنفی و مطالبات معیشتی مردم یک واقعیت است و ریشه در مشکلات واقعی دارد. با توجه به مشکلات امروز جامعه که بخشی از آن از تحریمهای ظالمانه نشأت میگیرد و بخشی از عدم مدیریت درست در داخل این مطالبات وجود دارد و کسی نمیتواند آن را انکار کند.
وی تاکید میکند: اما آنچه در مقاطعی شاهد بودهایم، انحراف اعتراضات توسط عدهای محدود بود که با برنامهریزی و خطدهی رسانهها و سرویسهای خارجی، مسیر مطالبه گری را به سمت آشوب بردند.
آگاهی با بیان اینکه تجربه نشان داده هر جا اعتراض از مسیر خودش خارج شده، اولین آسیب را خود مردم دیدهاند، اضافه میکند: ناامنی، تخریب و التهاب نه مشکل معیشت را حل میکند و نه صدای مردم را رساتر میکند؛ فقط فضا را برای دخالت بیرونی آماده میکند.
وی در اعتراض به اظهارات وقیحانه رئیس جمهور آمریکا نسبت به مسائل داخلی کشورمان تصریح میکند: این نمونهای روشن از این دخالت بیرونیها است. کسی که با تحریمهای حداکثری فشار مستقیم به زندگی مردم وارد کرده، نمیتواند همزمان مدعی دفاع از همان مردم باشد.
این کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اذعان دارد: تهدید به حمله نظامی به بهانه حمایت از معترضان، تناقضی است که افکار عمومی بهخوبی آن را درک میکند.
فرق مطالبه صنفی با پروژه خارجی
او با اشاره به اینکه اکنون جامعه ایران فرق بین مطالبه صنفی و پروژه خارجی را میفهمد، عنوان میکند: بسیاری از جمعیت معترض امروز در جنگ دوازده روزه پشت وطنشان بودهاند و اگر آمریکا دست به اشتباه بزند باز هم خوار و خفیف خواهد شد و میفهمند ایران کهن و مردمانش مام وطن را به بیگانه نمیفروشند.
وی تصریح میکند: مردم ما خواهان اصلاح، گفتوگو و بهبود شرایط هستند، اما اجازه نمیدهند مشکلاتشان به ابزار فشار سیاسی یا نظامی علیه کشور تبدیل شود.
آگاهی با تاکید بر اینکه مطالبه گری حق مردم است، اضافه میکند: اما تهدید خارجی نه کمکی به مردم میکند و نه مشروعیتی دارد. تجربه نشان داده هر جا پای آمریکا وسط آمده، هزینهاش را مردم دادهاند.
دوست ما مقام معظم رهبری است
محدثه نیری مدیر روابط عمومی ستاد کانونهای مساجد خراسان شمالی هم میگوید: خیلی ساده و دقیق باید گفت: ترامپ غلط کرده، باید برای حمله به ایران و تأسیسات هستهای وهم چنین ترور شهید سلیمانی عزیز و فرماندهان عزیزمان محاکمه شود.
او تاکید میکند: تنها دوست عزیز این ملت رهبر ما است.
تذکر بازاریان بجاست
عباس شریفی معلم بازنشسته هنرستانهای بجنورد است او هم در محکومیت اظهارات ترامپ عنوان میکند: به گفته بزرگان و دلسوزان نظام تذکر بازاریان و اصناف به دولتمردان بجا و بحق است اما در این شرایط اجازه نخواهیم داد احدی سوءاستفاده کند مخصوصاً ترامپ که در جنگ ۱۲ روزه هزار نفر از فرزندان این سرزمین و دانشمندان و فرماندهان ما را شهید کرد.
وی اضافه میکند: مقام معظم رهبری بارها و بارها بابت این فتنهها هشدار دادند و فرمودند مردم ایران با بصیرت هستند و احمقها بوی کباب شنیدند.
او ادامه میدهد: مشکلات همیشه بوده و هست موضوع مهم در کشور ما نحوه برخورد مدیران با چالشهای پیش رو هست چرا باید حقوق بازنشسته و کارمند و کارگر فقط ۲۰ درصد افزایش یابد اما قیمت اقلام و مواد خوراکی ضروری تا ۳۰۰ برابر افزایش قیمت در همین پاییز داشته باشد مگر چه اتفاقی افتاده که آقایان نمیتوانند بازار را کنترل کنند؟
او میگوید: خراسان شمالی استان محرومی است اما مخارج و هزینهها بسیار بالاتر از استانهای دیگر است مردم حق دارند به مدیران تذکر بدهند اما اجازه نمیدهیم دشمن برایمان تصمیم بگیرد که با تودهنی ما مواجه میشود.
ترامپ کمک بزرگی کرد!
طیبه بابایی فعال اجتماعی اسفراین است، او عقیده دارد: ترامپ به ما کمک بزرگی کرد آن هم در جنگ ۱۲ روزه خیلیها مخصوصاً نسل جوانی که جنگی ندیده بودند رشادت خمینی را ندیده بودند شرایط اضطراری ندیده بود بمباران سرپناه زندگیهایشان را دیدند و آنانی که همسایههایشان را هر صبح میدیدند شاهد تکه تکه شدن وجود آنها بودند.
وی ادامه دهد: ترامپ کمک بزرگی کرد که هزاران کار فرهنگی و حرف و کتاب دفاع مقدس و اه دل مادران فرزندان شهدا نمیتوانست انجام دهد او در جنگ ۱۲ روزه خیلی از مردم ایران را بیدار کرد.
او اضافه میکند: فقط باید مدیران ما دلسوز باشند و مانند مردم پای کار بمانند.
آب در آسیاب دشمن نریزیم
مریم کاظمی بانوی خانه دار بجنوردی هم میگوید: اینکه مدیران بگویند نداریم نمیشود فقط آب در آسیاب دشمن ریختن است مردم درد دارند و باید دردشان شنیده شود بیکاریها، بیماریها و هزینههای سنگین زندگی را نباید نادیده گرفت.
او اضافه میکند: اما دشمن احمق بداند که اگر دست از پا خطا کند خودش پشیمان خواهد شد.
اکرم عباسی فعال رسانه تاکید میکند: حنای ترامپ دیگر برای ایرانی جماعت رنگی ندارد و با گزافهگوییهایی بیجا دیگر انسانیت خود را از دست داد چرا که دوباره چراغ سبز را برای بردهاش یعنی اسرائیل را روشن کرده و این بار کور خوانده است.
عدم ثبات ارز
مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، و رئیس اتاق اصناف خراسان شمالی در گفتو گو با رسانهها اظهار کرد: اعتراض اصناف به دلیل عدم ثبات ارز و پایین آمدن قدرت خرید مردم است.
وی ادامه داد: ارکان اقتصادی دولت باید با نگاهی واقعبینانه به آسیبشناسی نوسانات اقتصادی بپردازند. بیثباتی در بازار ارز و فقدان ثبات اقتصادی در ماههای اخیر فشار مضاعفی بر اصناف وارد کرد و موجب شد برخی صنوف بهویژه در حوزههایی مانند موبایل و طلا با چالشهای جدیتری مواجه شوند.
وی تاکید کرد: پیامد مستقیم بیثباتی اقتصادی و نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت کالاها، کاهش محسوس قدرت خرید مردم، افت تقاضا و درنهایت تعمیق رکود در بازار است.
