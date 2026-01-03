  1. بین الملل
وزیر دفاع ونزوئلا: ما مذاکره نخواهیم کرد و در نهایت پیروز خواهیم شد

وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد که کشورش مورد حمله و تجاوز از سوی آمریکا قرار گرفته‌ و این بزرگترین حمله‌ای است که این کشور تاکنون با آن مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد که کشورش مورد حمله و تجاوز از سوی آمریکا قرار گرفته و این بزرگترین حمله‌ای است که این کشور تاکنون با آن مواجه شده است.

وزیر دفاع ونزوئلا بعد از آنکه ترامپ مدعی شد نیکلاس مادرو تو سط نظامیان آمریکایی ربوده شده، اعلام کرد که مردم متحد هستند و برای جلوگیری از این تجاوز مقاومت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: ما مذاکره نخواهیم کرد، ما امتیاز نخواهیم داد و در نهایت پیروز خواهیم شد.

او گفت: ما به دفاع از ملت مان ادامه خواهیم داد و درباره آزادی و استقلال ونزوئلا مسامحه نخواهیم کرد. دشمن به دنبال ایجاد رعب و هرج و مرج در کشور ماست. ما مقاومت خواهیم کرد و از کشورمان علیه تجاوز خارجی دفاع خواهیم کرد.

وزیر دفاع ونزوئلا افزود: بسیج عمومی اعلام شده و همه در راستای اجرای دستورات فرمانده کل حرکت خواهند کرد. هماهنگی برای دفاع از اراضی ونزوئلا وجود دارد و هدف مقابله با خطر امپریالیسم است. در این نبرد فائق و پیروز خواهیم شد.

    اکبر فیجانی IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      
      
      بنام خدا ایالات متحده از بازگشت به آمریکای لاتین و تغییر رژیم در ونزوئلا، اهداف متعددی را دنبال می‌کند. هدف بزرگ آن بازیابی جایگاه سابق و سلطه بر جهان و حفظ جایگاه ابرقدرتی است. ترامپ قصد دارد با تسلط مجدد بر ذخایر نفتی و غیر نفتی ونزوئلا و کنترل انرژی در جهان فشار بر رقبا را افزایش دهد. او همچنین قصد دارد با سرنگونی دولت‌های مستقل یا همسو با چین،و روسیه و ایران، آنها را کنترل کند. هدف دیگر ترامپ از تهدید ونزوئلا، جبران شکست‌هایش در سیاست‌های داخلی و خارجی است.
    اکبر فیجانی IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      
      
      ایالات متحده مدت‌هاست که مناطق متعددی را بی‌ثبات کرده و امنیت جهانی را به خطر انداخته است و باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، به شدت محکوم و متوقف شود. آمریکا با ارتکاب نسل‌کشی علیه بومیان، اعمال تحریم‌، برکناری دولت های مستقل، حمایت از کودتاها و سایر مداخلات نظامی و غیرنظامی، در راستای منافع خود، آمریکای لاتین را بی‌ثبات کرده است که همگی عواقب نامطلوب طولانی‌مدت برای مردم آن منطقه داشته است.

