وزیر دفاع ونزوئلا: ما مذاکره نخواهیم کرد و در نهایت پیروز خواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد که کشورش مورد حمله و تجاوز از سوی آمریکا قرار گرفته و این بزرگترین حمله‌ای است که این کشور تاکنون با آن مواجه شده است.

وزیر دفاع ونزوئلا بعد از آنکه ترامپ مدعی شد نیکلاس مادرو تو سط نظامیان آمریکایی ربوده شده، اعلام کرد که مردم متحد هستند و برای جلوگیری از این تجاوز مقاومت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: ما مذاکره نخواهیم کرد، ما امتیاز نخواهیم داد و در نهایت پیروز خواهیم شد.

او گفت: ما به دفاع از ملت مان ادامه خواهیم داد و درباره آزادی و استقلال ونزوئلا مسامحه نخواهیم کرد. دشمن به دنبال ایجاد رعب و هرج و مرج در کشور ماست. ما مقاومت خواهیم کرد و از کشورمان علیه تجاوز خارجی دفاع خواهیم کرد.

وزیر دفاع ونزوئلا افزود: بسیج عمومی اعلام شده و همه در راستای اجرای دستورات فرمانده کل حرکت خواهند کرد. هماهنگی برای دفاع از اراضی ونزوئلا وجود دارد و هدف مقابله با خطر امپریالیسم است. در این نبرد فائق و پیروز خواهیم شد.