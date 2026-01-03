محلوجی: ۶ ساخت و ساز غیرمجاز در بخش برزک کاشان شناسایی شد

علی محلوجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی شش مورد تخلف ساخت و ساز غیر مجاز در بخش برزک توسط یگان حفاظت اراضی کشاورزی کاشان اظهار کرد: موارد شناسایی شده با طرح شکایت کیفری به مرجع قضائی ارسال شد.

وی ابراز کرد: بر این اساس و با استناد به قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۸۵، جهاد کشاورزی موظف به اجرای قانون اخیرالذکر بوده و مستفاد از ماده ۱۰( الحاقی) هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش سن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضائی اعلام نمایند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به بازدید گشت یگان حفاظت امور اراضی شهرستان کاشان در دی ماه ۱۴۰۴ از اراضی کشاورزی روستاهای قه، وادقان و ون واقع در بخش نیاسر تصریح کرد: طی این بازدیدها چهار مورد تخلف ساخت و ساز غیر مجاز شناسایی و جهت آنان اخطار توقف عملیات صادر گردید.

وی خاطرنشان کرد: تفکیک، افراز، تقسیم و تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع می‌باشد و در صورت احداث هرگونه بنا، بر اساس قانون علاوه بر قلع و قمع بنا متخلف به جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت روز زمین محکوم خواهد شد.

محلوجی افزود: از همشهریان عزیز می‌خواهیم تا جهت اطلاع از شرایط و قوانین مربوطه و متعاقباً اخذ هرگونه مجوز به اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان مراجعه و یا با مسئولین مراکز سه گانه مناطق برزک قمصر و نیاسر در ارتباط باشند.