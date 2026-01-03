برگزاری آئین اعتکاف در ۱۸۴مسجد کهگیلویه وبویراحمد باحضور ۱۵ هزار معتکف

حجت‌الاسلام سید هاشم موسوی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین اعتکاف امسال در ۱۸۴ مسجد استان برگزار می‌شود که از این تعداد، ۱۱۴ مسجد شهری و ۷۰ مسجد روستایی هستند.

وی با اشاره به استقبال گسترده اقشار مختلف مردم افزود: تعداد کل معتکفان استان حدود ۱۵ هزار نفر است که از این میان، اعتکاف دانش‌آموزی در ۸۴ مسجد برگزار شده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مجموع دانش‌آموزان معتکف استان ۹ هزار و ۱۷۸ نفر هستند که ۷ هزار و ۵۰ نفر از آنان دختر و ۲ هزار و ۱۲۸ نفر پسر هستند، همچنین حدود ۳۰۰ نفر در اعتکاف دانشجویی شرکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در بخش اعتکاف عمومی، ۳ هزار و ۵۹۲ نفر از خواهران و هزار و ۳۸۰ نفر نیز در قالب اعتکاف عمومی ثبت‌نام کرده‌اند.

حجت الاسلام موسوی نیا با اشاره به اینکه بخشی از اقلام توسط دستگاه‌های دولتی تأمین شده است، ادامه داد: حدود ۹۰ درصد هزینه‌ها نیز با کمک خیران و مشارکت مردمی و بخش اندکی هم توسط خود معتکفان تأمین می‌شود.

وی درباره برنامه‌های فرهنگی و محتوایی اعتکاف گفت: محتوای برنامه‌ها دقیق و غنی طراحی شده و شامل طرح «زندگی با آیه‌ها» و سایر برنامه‌های معرفتی است، همچنین از ظرفیت مبلغان اعزامی از قم و تهران استفاده شده که تعداد آنان حدود ۱۰ نفر است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان افزود: برای هر مسجد سه نفر به عنوان سفیر قرآنی، قاری قرآن کریم و همچنین مداح هماهنگ شده‌اند و برنامه‌های متنوع عبادی و فرهنگی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: جشن میلاد امیرالمؤمنین امام علی (ع) در مساجد برگزار و مراسم سوگواری شهادت حضرت زینب (س) نیز در فردا شب در تمامی مساجد میزبان اعتکاف برپا خواهد شد.

حجت الاسلام موسوی نیا اضافه کرد: برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای مادران در قالب طرح «مساجد مادر و کودک» در سطح استان پیش‌بینی و اجرا شده است تا این قشر نیز بتوانند از فضای معنوی اعتکاف بهره‌مند شوند.