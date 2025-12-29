به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی ظهر دوشنبه در نشست خبری اعتکاف با اشاره به روند روبه‌رشد برگزاری این آیین معنوی در استان، اظهار کرد: اعتکاف امروز تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه به یک کنش اجتماعی و فرهنگی اثرگذار تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۷ هزار و ۲۰۰ نفر در اعتکاف استان شرکت کردند، افزود: بررسی داده‌های سامانه اعتکاف نشان می‌دهد ۴۳ درصد معتکفان سال گذشته اعلام کرده‌اند که به واسطه گروه همسالان و دوستان خود در اعتکاف شرکت کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده موفقیت روایت و جریان‌سازی اجتماعی اعتکاف است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به آمار معتکفان امسال گفت: تا ظهر امروز، هفت هزار و ۲۳۱ نفر در سامانه اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد دو هزار و ۲۸۷ نفر آقایان و هزار و ۹۴۴ نفر بانوان هستند و حدود ۶۷ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

حجت الاسلام سالاری با بیان اینکه ۳۰ درصد معتکفان امسال برای نخستین بار در این آیین شرکت کرده‌اند، افزود: این آمار امروز به ۳۲ درصد رسیده که نشان‌دهنده ورود نسل جدید و نوجوانان به فضای معنوی اعتکاف است.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به افزایش تعداد مساجد برگزارکننده اعتکاف در استان، بیان کرد: امسال ۴۲۸ مسجد در سطح استان میزبان معتکفان هستند که از این تعداد، ۲۱۰ مسجد برنامه ویژه دانش‌آموزی دارند و ۵۸ مسجد به‌صورت اختصاصی میزبان اعتکاف دانش‌آموزی هستند.

اعتکاف تخصصی در سال جاری

وی با اشاره به اعتکاف‌های تخصصی، خاطرنشان کرد: اعتکاف مادر و کودک یکی از سخت‌ترین اما ارزشمندترین قالب‌های اعتکاف است و امسال در بیرجند با استقبال گسترده‌ای مواجه شد به‌طوری‌که ظرفیت یک مسجد تکمیل و مسجد دیگری نیز به این موضوع اختصاص یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به محتوای فرهنگی اعتکاف امسال گفت: کتابچه «حالت پرواز» به‌عنوان محتوای محوری اعتکاف طراحی و برای تمام معتکفان چاپ شده است.

وی بیان کرد: این کتابچه مبتنی بر ۳۰ آیه کاربردی قرآن کریم است که پنج آیه آن به‌طور ویژه در ایام اعتکاف مورد توجه قرار می‌گیرد و مسیر آن تا ماه رمضان و مناسبت‌های دینی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف ما این است که معتکف، پس از پایان اعتکاف، تنها یک شرکت‌کننده نباشد بلکه به یک کنشگر و سفیر قرآنی در جامعه تبدیل شود.

برگزاری جشنواره قرآنی خانوادگی

حجت‌الاسلام سالاری مکی ادامه داد: بر همین اساس، جشنواره قرآنی خانوادگی «رحیق» نیز به‌عنوان پیوست این حرکت فرهنگی در سطح استان برگزار خواهد شد.

سالاری مکی با اشاره به مشارکت گسترده نهادها و مردم در برگزاری اعتکاف، گفت: امور مساجد، آموزش‌وپرورش، بسیج دانش‌آموزی، مبلغان دینی، خیرین و خادمان مساجد با هم‌افزایی کم‌نظیری پای کار اعتکاف آمده‌اند و این روحیه جمعی، برکت این آیین معنوی را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه هزینه اعتکاف در مساجد متفاوت است، افزود: برخی مساجد اعتکاف را به‌صورت رایگان برگزار می‌کنند و در برخی دیگر، بسته به نوع خدمات، هزینه‌ها متفاوت بوده و حتی خیرین در مواردی بخشی از هزینه معتکفان نیازمند را تقبل کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تأکید کرد: اعتکاف در استان از یک برنامه فردی عبادی به یک حرکت اجتماعی، فرهنگی و قرآنی جریان‌ساز تبدیل شده و امیدواریم با توسعه این مسیر، شاهد نقش‌آفرینی مؤثر نوجوانان و جوانان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی باشیم.