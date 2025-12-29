  1. استانها
ثبت‌نام ۷ هزار و ۲۳۱ نفر در سامانه اعتکاف خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای شروع ثبت نام تا ظهر امروز، هفت هزار و ۲۳۱ نفر فقط در سامانه اعتکاف استان ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی ظهر دوشنبه در نشست خبری اعتکاف با اشاره به روند روبه‌رشد برگزاری این آیین معنوی در استان، اظهار کرد: اعتکاف امروز تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه به یک کنش اجتماعی و فرهنگی اثرگذار تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۷ هزار و ۲۰۰ نفر در اعتکاف استان شرکت کردند، افزود: بررسی داده‌های سامانه اعتکاف نشان می‌دهد ۴۳ درصد معتکفان سال گذشته اعلام کرده‌اند که به واسطه گروه همسالان و دوستان خود در اعتکاف شرکت کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده موفقیت روایت و جریان‌سازی اجتماعی اعتکاف است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به آمار معتکفان امسال گفت: تا ظهر امروز، هفت هزار و ۲۳۱ نفر در سامانه اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد دو هزار و ۲۸۷ نفر آقایان و هزار و ۹۴۴ نفر بانوان هستند و حدود ۶۷ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

حجت الاسلام سالاری با بیان اینکه ۳۰ درصد معتکفان امسال برای نخستین بار در این آیین شرکت کرده‌اند، افزود: این آمار امروز به ۳۲ درصد رسیده که نشان‌دهنده ورود نسل جدید و نوجوانان به فضای معنوی اعتکاف است.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به افزایش تعداد مساجد برگزارکننده اعتکاف در استان، بیان کرد: امسال ۴۲۸ مسجد در سطح استان میزبان معتکفان هستند که از این تعداد، ۲۱۰ مسجد برنامه ویژه دانش‌آموزی دارند و ۵۸ مسجد به‌صورت اختصاصی میزبان اعتکاف دانش‌آموزی هستند.

اعتکاف تخصصی در سال جاری

وی با اشاره به اعتکاف‌های تخصصی، خاطرنشان کرد: اعتکاف مادر و کودک یکی از سخت‌ترین اما ارزشمندترین قالب‌های اعتکاف است و امسال در بیرجند با استقبال گسترده‌ای مواجه شد به‌طوری‌که ظرفیت یک مسجد تکمیل و مسجد دیگری نیز به این موضوع اختصاص یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به محتوای فرهنگی اعتکاف امسال گفت: کتابچه «حالت پرواز» به‌عنوان محتوای محوری اعتکاف طراحی و برای تمام معتکفان چاپ شده است.

وی بیان کرد: این کتابچه مبتنی بر ۳۰ آیه کاربردی قرآن کریم است که پنج آیه آن به‌طور ویژه در ایام اعتکاف مورد توجه قرار می‌گیرد و مسیر آن تا ماه رمضان و مناسبت‌های دینی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف ما این است که معتکف، پس از پایان اعتکاف، تنها یک شرکت‌کننده نباشد بلکه به یک کنشگر و سفیر قرآنی در جامعه تبدیل شود.

برگزاری جشنواره قرآنی خانوادگی

حجت‌الاسلام سالاری مکی ادامه داد: بر همین اساس، جشنواره قرآنی خانوادگی «رحیق» نیز به‌عنوان پیوست این حرکت فرهنگی در سطح استان برگزار خواهد شد.

سالاری مکی با اشاره به مشارکت گسترده نهادها و مردم در برگزاری اعتکاف، گفت: امور مساجد، آموزش‌وپرورش، بسیج دانش‌آموزی، مبلغان دینی، خیرین و خادمان مساجد با هم‌افزایی کم‌نظیری پای کار اعتکاف آمده‌اند و این روحیه جمعی، برکت این آیین معنوی را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه هزینه اعتکاف در مساجد متفاوت است، افزود: برخی مساجد اعتکاف را به‌صورت رایگان برگزار می‌کنند و در برخی دیگر، بسته به نوع خدمات، هزینه‌ها متفاوت بوده و حتی خیرین در مواردی بخشی از هزینه معتکفان نیازمند را تقبل کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تأکید کرد: اعتکاف در استان از یک برنامه فردی عبادی به یک حرکت اجتماعی، فرهنگی و قرآنی جریان‌ساز تبدیل شده و امیدواریم با توسعه این مسیر، شاهد نقش‌آفرینی مؤثر نوجوانان و جوانان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی باشیم.

