اختصاص 12 مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف در لرستان

حجت الاسلام محمد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: سال گذشته تعداد 17 هزار و 281 نفر معتکف در مراسم اعتکاف استان شرکت داشته اند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد حدود 14 هزار معتکف زن بوده است، خاطر نشان کرد: همچنین تعداد سه هزار نفر معتکف مرد نیز در مراسم اعتکاف سال گذشته در این استان شرکت کرده اند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه از این تعداد معتکف شرکت کننده در مراسم اعتکاف حدود 40 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند، عنوان کرد: مابقی دارای مدارک سیکل، بی سواد و در حد خواندن و نوشتن بوده اند.

حجت الاسلام فتاحی با بیان اینکه بیشترین معتکفان سال گذشته بین 15 تا 30 سال سن داشته اند، یادآور شد: پیش بینی می شود تعداد شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف طی سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد.

وی با اشاره به در نظر گرفت مبالغی برای تامین نیاز های معتکفین، افزود: در سال جاری مبلغ 15 هزار تومان از معتکفین برای تامین این نیازها در نظر گرفته خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در 12 مسجد مرکز استان، خاطر نشان کرد: مسجد محمد رسول الله (ص)، مسجد علی ابن ابی طالب(ع)، مسجد حاج تقی حیدری، مسجد النبی، مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، حوزه کمالیه، مسجد توسلی و قمر بنی هاشم (ع) از جمله این مساجد می باشد.

حجت الاسلام فتاحی یادآور شد: همچنین مسجد ابطحی برای کانون اصلاح و تربیت خرم آباد و مسجد الاقصی نیز برای دانش آموزان مرکز استان در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به نحوه ثبت نام معتکفین در استان، عنوان کرد: معتکفان می توانند برای ثبت نام به رابطین تبلیغات اسلامی در مساجد و هیئت امنای مساجد مراجعه کنند.