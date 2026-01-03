به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با اشاره به ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتخابات میاندورهای همزمان با انتخابات سراسری در پنج حوزه انتخابیه کشور، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۵ برگزار میشود که یکی از این حوزهها، حوزه انتخابیه بندرعباس شامل شهرستانهای بندرعباس، قشم، خمیر، ابوموسی و حاجیآباد است.
وی افزود: داوطلبان میتوانند از ۱۳ دی تا ۱۶ دی به مدت چهار روز، از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور نسبت به ثبتنام اولیه اقدام کنند. در این مرحله، تکمیل فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک معتبر تحصیلی الزامی است.
رئیس ستاد انتخابات هرمزگان ادامه داد: داوطلبان مرد باید مدارک مربوط به پایان خدمت سربازی، معافیت دائم یا کارت پایان خدمت را نیز در سامانه بارگذاری کنند. حداقل سن داوطلبان ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال بوده و حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی ارشد (فوقلیسانس) یا معادل آن است.
نفیسی با بیان اینکه برخی افراد امکان ثبتنام در این مرحله را ندارند، تصریح کرد: افرادی که تابعیت ایران را تحصیل کردهاند، یا تابعیت خود را تغییر داده و یا اقامت دائم کشور دیگری را پذیرفتهاند، مجاز به ثبتنام نیستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به سفارتخانهها، کنسولگریها و دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ثبتنام اولیه خود را انجام دهند.
رئیس ستاد انتخابات هرمزگان در پایان گفت: افرادی که طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ملزم به استعفا از سمتهای دولتی هستند، باید حداکثر تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ استعفای خود را ارائه کنند. همچنین برای خانوادههای شهدا، فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهههای دفاع مقدس دارند، یک مقطع تحصیلی محاسبه میشود و نمایندگان مجلس نیز به ازای هر دوره نمایندگی، از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند شد.
