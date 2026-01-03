همکاری مشترک ۴ دستگاه برای ایجاد کدانرژی در داشبورد وضعیت انرژی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای پیشبرد پیادهسازی و تکمیل "داشبورد وضعیت انرژی کشور"، نشستی با حضور نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل شرکت ملی پست، معاون تنظیمگری و توسعه سکوهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران و نمایندگانی از شرکت ملی گاز، توانیر و آبفا برگزار شد.
داشبورد وضعیت انرژی کشور که با هدف رصد و پایش میزان مصرف انرژی مشترکان در سه حوزه آب، برق، گاز و با گستردگی پوشش در سراسر کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد و راهاندازی شده است، علاوه بر اینکه امکان مشاهده میزان ناترازی انرژی در ۳۱ استان کشور را فراهم میکند به نمایش پرمصرفترین و کممصرفترین مشترکان هر استان به تفکیک کدپستی میپردازد.
در این نشست مشترک، حجت الاسلام حسینی کیا، با طرح این مهم که رفع ناترازی انرژی با تکمیل هر چه سریعتر داشبورد وضعیت انرژی کشور یکی از اصلیترین نیازها و دغدغههای کشور است، خواستار تعیین یک ساز و کار سریع اجرایی شد تا ضمن آن سه شرکت آب، برق و گاز با کمک شرکت ملی پست بتوانند کد اشتراک مشترکان را به کدپستی متصل نمایند، به گونهای که هر مشترکبه طور اختصاصی یککد انرژی داشته باشد.
یکپارچهسازی و تجمیع مشترکان در داشبورد وضعیت انرژی کشور که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پیاده سازی شده، یکی از اصلیترین ابزارهای تحلیل میزان مصرف مشترکان در حوزه انرژی است که در اخذ تصمیمهای راهبری در شرایط خاص میتواند نقش بسزایی ایفا کند.
نظر شما