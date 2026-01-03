به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فوتسال پلنت، هم‌زمان با پایان سال میلادی ۲۰۲۵ نامزدهای برترین‌های فوتسال جهان معرفی شدند که فوتسال ایران حضوری پررنگ در این فهرست دارد.

تیم ملی فوتسال ایران در بخش بهترین تیم ملی سال نامزد شده و برای کسب این عنوان با تیم‌های قدرتمند برزیل، آرژانتین و لهستان رقابت می‌کند.

همچنین باقر محمدی سنگربان تیم ملی در جمع نامزدهای بهترین دروازه‌بان جهان قرار گرفته است.

در بخش بهترین بازیکن مرد جهان نیز نام حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران دیده می‌شود.

وحید شمسایی سرمربی تیم ملی هم در کنار مربیان مطرح برزیل و آرژانتین نامزد کسب عنوان بهترین سرمربی فوتسال جهان شده است.