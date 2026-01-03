  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷

عملیات برفروبی محور خصیل دشت-شلیشه توسط راهداران شهرستان املش

عملیات برفروبی محور خصیل دشت-شلیشه توسط راهداران شهرستان املش

املش- در این ویدئو تصاویری از عملیات برفروبی در محور خصیل دشت-شلیشه توسط راهداران شهرستان املش را مشاهده می کنید.

دریافت 26 MB
کد خبر 6711211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها