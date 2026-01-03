https://mehrnews.com/x3b4bw ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷ کد خبر 6711211 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷ عملیات برفروبی محور خصیل دشت-شلیشه توسط راهداران شهرستان املش املش- در این ویدئو تصاویری از عملیات برفروبی در محور خصیل دشت-شلیشه توسط راهداران شهرستان املش را مشاهده می کنید. دریافت 26 MB کد خبر 6711211 کپی شد مطالب مرتبط مرادی: توقف بارش برف در ۱۰ محور گیلان؛ تردد جریان دارد بارش برف بهاری ارتفاعات املش را سفیدپوش کرد برفروبی و تعریض شانه جاده در بانه توسط راهداران برچسبها برفروبی شهرستان املش راهداری
