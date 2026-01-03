مرادی: توقف بارش برف در ۱۰ محور گیلان؛ تردد جریان دارد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی استان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی تا ساعت ۱۲ امروز (شنبه ۱۳ دی‌ماه)، بارش برف در تمامی محورهای مواصلاتی استان متوقف شده است.

وی با اشاره به بیشترین میزان بارش برف در محورهای کوهستانی افزود: در محور سیاهکل - دیلمان حداکثر ارتفاع برف ۳۰ سانتیمتر، اسالم - خلخال ۴۰ سانتیمتر، پونل - خلخال ۳۰ سانتیمتر، فومن - ماسوله ۱۰ سانتیمتر و محور ماسال - گیلوان ۳۰ سانتیمتر گزارش شده است.

مرادی همچنین به وضعیت ارتفاعات استان اشاره کرد و گفت: در ارتفاعات رودسر از جمله زیاز و شوک هر کدام ۱۰ سانتیمتر، لات‌محله ۵ سانتیمتر و شوویل ۱۵ سانتیمتر برف ثبت شده است. در ارتفاعات املش، مناطق ملکوت و خصیب دشت هر کدام ۱۰ سانتیمتر و در ارتفاعات رودبار شامل حشمت ۲۰ سانتیمتر، کلیشم ۱۵ سانتیمتر و ویه ۱۰ سانتیمتر برف گزارش شده است.

مدیرکل راهداری گیلان ادامه داد: در محور شفت - امامزاده اسحاق و محور بهارستان - آقچای نیز حداکثر ارتفاع برف ۱۰ سانتیمتر بوده است.

وی درباره وضعیت محورهای مرزی استان‌های همجوار تصریح کرد: در گردنه الماس محور اسالم - خلخال بارش برف متوقف شده اما با توجه به ارتفاع ۴۰ سانتیمتری برف، تردد تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است. همچنین محور پونل - خلخال در محدوده زندانه به دلیل یخبندان، کولاک و احتمال ریزش به‌طور کامل مسدود است.

مرادی افزود: در گردنه حیران در محور آستارا - اردبیل نیز بارش برف متوقف شده و ارتفاع برف به ۱۵ سانتیمتر رسیده است.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان در جریان است، اما رانندگان در جاده‌های برف‌گیر و کوهستانی حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان خاطرنشان کرد: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هم‌استانی‌ها و مسافران در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی تمامی محورهای مواصلاتی استان و راه‌های ارتباطی استان‌های همجوار است.