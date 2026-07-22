به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی بعداظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان، با انتقاد از وضعیت زیرساختهای آموزشی این شهرستان، اظهار کرد: بویراحمد در سالهای گذشته با کمتوجهی در حوزه آموزش روبهرو بوده و امروز هم از میانگین استانی و هم از میانگین کشوری عقبتر است؛ موضوعی که باید با تصمیمات جدی و تزریق منابع جبران شود.
حملونقل شهری؛ ضرورتی فراتر از نگاه سنتی
وی با اشاره به مصوبات شورای ترافیک شهرستان گفت: شهرداری باید از نگاه سنتی به حملونقل شهری فاصله بگیرد و متناسب با جایگاه کلانشهری یاسوج، توسعه حملونقل عمومی را در اولویت قرار دهد.
بهشتی افزود: همچنین لازم است نرخ کرایهها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم بازنگری شود تا فشار مضاعفی به شهروندان وارد نشود.
انتقاد از نقلوانتقالات؛ اولویت با نیروهای بومی
فرماندار بویراحمد با انتقاد از روند نقلوانتقال نیروها در این شهرستان، تصریح کرد: سالهاست که بویراحمد به دلیل جابهجاییهای بیرویه، از ظرفیت نیروی انسانی خود محروم شده و این مسئله به اشتغال نیز آسیب زده است.
وی تأکید کرد: آموزش و پرورش نیز از این روند آسیب دیده و انتظار میرود در نقلوانتقالات، اولویت با نیروهای بومی باشد تا از خروج سرمایه انسانی جلوگیری شود.
منابع مالی وجود دارد؛ جذب اعتبارات کند است
بهشتی با اشاره به پروژههای نیمهتمام آموزشی اظهار داشت: ۲۴۸ میلیارد تومان منابع مسئولیت اجتماعی و ۹ میلیارد تومان منابع دیگر وجود دارد، اما روند کند جذب اعتبارات موجب شده این ظرفیتها به نتیجه نرسد.
وی افزود: اگر شیوه مدیریت اصلاح نشود، حتی تکمیل مدارس نیمهتمام نیز با مشکل مواجه خواهد شد و لازم است شورای برنامهریزی مجوز استفاده از این منابع را هرچه سریعتر صادر کند.
مدارس فقط کلاس درس نیستند
فرماندار بویراحمد با تأکید بر تغییر نگاه به توسعه فضاهای آموزشی گفت: امروز مدرسه تنها به معنای ساخت کلاس نیست؛ بلکه برخورداری از سرویسهای بهداشتی استاندارد، هوشمندسازی، تجهیزات آموزشی و استفاده از پنلهای خورشیدی نیز از نیازهای اساسی مدارس محسوب میشود.
وی اضافه کرد: برخی مدارس شهرستان هنوز از ابتداییترین امکانات بهداشتی محروم هستند که این وضعیت باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
درخواست افزایش ظرفیت مدارس سمپاد
بهشتی با اشاره به جمعیت دانشآموزی شهرستان، خواستار افزایش ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان شد و گفت: شاخصهای جمعیتی و تعداد دانشآموزان نشان میدهد توزیع امکانات آموزشی در این بخش عادلانه نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
هشدار درباره آینده هنرستانها
فرماندار بویراحمد در پایان با اشاره به سیاست هدایت ۵۰ درصدی دانشآموزان به رشتههای فنی و حرفهای، هشدار داد: اگر از امروز برای توسعه هنرستانها و فضاهای آموزشی فنی و حرفهای برنامهریزی نشود، در سالهای آینده با کمبود جدی زیرساخت در این حوزه روبهرو خواهیم شد.
وی بر لزوم همکاری مجموعه استانداری، اداره کل نوسازی مدارس و معاونت عمرانی برای تأمین زیرساختهای آموزشی و استفاده بهینه از منابع مالی تأکید کرد.
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