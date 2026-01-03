https://mehrnews.com/x3b4d4 ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱ کد خبر 6711287 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱ اعتکاف دانش آموزی در اسفراین بجنورد- در این فیلم، اعتکاف دانش آموزی در اسفراین مشاهده میکنید. دریافت 9 MB کد خبر 6711287 کپی شد مطالب مرتبط دختران جاجرمی در اعتکاف، روز پدر را به قهرمانان زندگی خود تبریک گفتند مادران و دختران شیروانی با دوری از مشغلههای زندگی به خدا نزدیکتر شدند اعتکاف در مسجد پنج تن آل عبا(ع) سملقان اعتکاف دانش آموزان جاجرمی در مساجد آماده سازی بسته فرهنگی معتکفین مسجد امام رضا(ع) بجنورد گرهگشای آسمانی؛ روایت همسر یک شهید مدافع حرم از نشانههای ماندگار امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۲۰۰۰ نفر به دلیل شرایط جوی نامساعد برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی اعتکاف 1404 اعتکاف دانش آموزی
