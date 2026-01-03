  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

اعتکاف دانش آموزان جاجرمی در مساجد

اعتکاف دانش آموزان جاجرمی در مساجد

بجنورد- در این ویدیو راز و نیاز دانش آموزان جاجرمی را در مساجد با خدای خود را مشاهده می‌کنید.

دریافت 11 MB
کد خبر 6711268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها