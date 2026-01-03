  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

دختران جاجرمی در اعتکاف، روز ‌پدر را به قهرمانان زندگی خود تبریک گفتند

دختران جاجرمی در اعتکاف، روز ‌پدر را به قهرمانان زندگی خود تبریک گفتند

بجنورد- در این ویدیو تبریک روز پدر را توسط دختران جاجرمی در محل اعتکاف به پدران خود را مشاهده می‌کنید.

