https://mehrnews.com/x3b4cK ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷ کد خبر 6711271 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷ دختران جاجرمی در اعتکاف، روز پدر را به قهرمانان زندگی خود تبریک گفتند بجنورد- در این ویدیو تبریک روز پدر را توسط دختران جاجرمی در محل اعتکاف به پدران خود را مشاهده میکنید. دریافت 19 MB کد خبر 6711271 کپی شد برچسبها بجنورد اعتکاف 1404 استان خراسان شمالی آیین اعتکاف
