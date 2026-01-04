  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

اعتکاف در مسجد پنج تن آل عبا(ع) سملقان

اعتکاف در مسجد پنج تن آل عبا(ع) سملقان

بجنورد- مراسم معنوی اعتکاف در مسجد پنج تن آل عبا (ع) در سملقان برگزار شد.

دریافت 21 MB
کد خبر 6711625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها