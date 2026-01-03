  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

آماده سازی بسته فرهنگی معتکفین مسجد امام رضا(ع) بجنورد

آماده سازی بسته فرهنگی معتکفین مسجد امام رضا(ع) بجنورد

بجنورد- در این ویدیو آماده‌سازی بسته فرهنگی معتکفین دانشجویی برادران در مسجد امام رضا(ع) بجنورد را مشاهده می‌کنید.

دریافت 27 MB
کد خبر 6711265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها