https://mehrnews.com/x3b4cC ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶ کد خبر 6711265 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶ آماده سازی بسته فرهنگی معتکفین مسجد امام رضا(ع) بجنورد بجنورد- در این ویدیو آمادهسازی بسته فرهنگی معتکفین دانشجویی برادران در مسجد امام رضا(ع) بجنورد را مشاهده میکنید. دریافت 27 MB کد خبر 6711265 کپی شد برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی اعتکاف 1404 معنویت
