دبیرکل حزب الله: شهید سلیمانی از آگاهی نظامی و سیاسی برخوردار بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و همرزمان شهید آنها سخنرانی کرد.

شیخ نعیم قاسم در ابتدا سخنانش با اشاره به سالروز میلاد امام علی (ع) گفت: امام علی علیه السلام زاهد و عادل بود و او بود که حاکمان فاسد را از میان برداشت. ستایش برای خداوند که ما را با علی، امیرالمؤمنین علیه السلام، نعمت بخشید.

وی در ادامه با اشاره به ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی افزود: سردار شهید سلیمانی به دلیل ویژگی‌های ممتازش به سرعت در مناصب مختلف پیشرفت کرد. شهید سلیمانی از شایستگی نظامی قابل توجهی برخوردار بود و دائماً در حال آموزش و پیشرفت بود.

دبیرکل حزب الله افزود: شهید سلیمانی در طول هشت سال جنگ بین ایران و عراق در خطوط مقدم دفاع مقدس جنگید. شهید سلیمانی از آگاهی نظامی و سیاسی برخوردار بود؛ او وقایع را تحلیل و بررسی می‌کرد و مرد عمل بود. من کتاب «جانشین خدا» را نوشتم و آن را به شهید سلیمانی تقدیم کردم. دو هفته بعد، با او ملاقات کردم و در مورد آن صحبت کردیم.

شیخ قاسم ادامه داد: شهید سلیمانی الگوی اطاعت از خدا و پروژه اسلامی اصیلی است که به نفع بشریت عمل می‌کند. به این شهید بزرگ نشان ذوالفقار، بالاترین نشان افتخار، اعطا شد. نگاه ایشان به امام خامنه‌ای، نگاهی مبتنی بر عشق، وفاداری، تعامل و اطاعت بود و این یکی از دلایل موفقیت در رابطه با رهبری فرزانه است. شهید بزرگوار، سردار سلیمانی، فرمانده محور مقاومت، پیرو مخلص امام خمینی (ره) بود.

وی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی رابطه ویژه‌ای با سید شهدای امت شهید حسن نصرالله داشت و برادری بین آنها استثنایی بود؛ آنها مشتاق یکدیگر بودند. به یاد دارم که یک روز قبل از شهادتش، برای دیدار با شهید نصرالله به لبنان آمد و سپس آمریکا او را ترور کرد. شهید سلیمانی از سال ۱۹۹۸ فرمانده نیروی قدس بود و هدف اصلی این نیرو حمایت از مقاومت فلسطین و مقاومت در منطقه و خنثی کردن نقشه‌های آمریکا بود. تأسیس نیروی قدس و حضور حاج قاسم در رأس آن، نشان‌دهنده تعهد ایران به آرمان فلسطین است. حاج قاسم در این مسیر تلاش زیادی کرد و در این زمینه توانا بود و به راهش ایمان داشت. ما باید با وجود حاج قاسم، نقش پیشگامانه ایران را در حمایت از مقاومت، فلسطین، عدالت و انسانیت به رسمیت بشناسیم.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: ما به اهمیت مقاومت و ملت فلسطین، غزه، کرانه باختری و تمام فداکاری‌های این ملت اذعان داریم. لبنان الگوی فداکاری، عزت و آزادی است. این کشور با مقاومت، ملت و ارتش خود به دستاوردهای بزرگی دست یافته است و در راس همه آنها سید شهدای امت قرار دارد که روح، جان، پسرش و هر آنچه را که داشت، برای فلسطین فدا کرد. همچنین باید از الگوی یمن، الگوی فداکاری و رهبری، یاد کنیم. به حاج قاسم می‌گوییم، ما راهت را ادامه می‌دهیم و خون شما به ما قدرت بیشتری داده است و این حرکت ادامه دارد.

نعیم قاسم تأکید کرد: ابومهدی المهندس هم نقش مهمی ایفا کرد و عراق توانست داعش را شکست دهد، که شکستی برای پروژه آمریکا بود. جهت یادآوری و اعلام وفاداری، باید از شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهانی که جان خود را در این منطقه فدا کردند، یاد کنیم. همچنین باید از پنج رهبر اصلی حماس نیز یاد کنم که نقش اساسی ایفا کردند. می خواهم به شهید الطباطبایی هم اشاره کنم که بسیار فداکاری و جانفشانی کرد.

دبیرکل حزب الله در بخش دیگری از سخنانش گفت: راه ما قوی و ادامه‌دار است و ان‌شاءالله قوی‌تر هم خواهد شد. استکبار جهانی، بذر «اسرائیل» را برای تحقق اهداف توسعه‌طلبانه کاشت و هدف این اقدام، کنترل نسل‌های آینده است. این منقطه جغرافیایی که آنها در منطقه ما برای کاشتن بذر اسرائیل انتخاب کرده‌اند، حساس است و به همین دلیل انتخاب شد.

وی با بیان اینکه «استکبار شرایط و عقاید خود را بر کسانی که تسلیم آن می‌شوند تحمیل می‌کند»، افزود: وقتی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ در ایران پیروز شد، کل چشم‌انداز تغییر کرد و ایران دیگر در کنترل آمریکا نبود. امام خمینی (ره) توانست مسیر ایران را از هیمنه غرب دور کند. با ظهور انقلاب اسلامی مبارک، بیداری ملت‌ها از طریق مقاومت برای آزادی آغاز شد. رابطه ما با ایران کاملاً طبیعی است. اکنون حزب‌الله با ایران تعامل دارد و مورد حمایت ایران است، اما ایران در ازای این حمایت چه چیزی به دست آورده است؟ هیچ چیز. ایران زمانی سود می‌برد که منطقه با ثبات باشد و بر اساس اصول صحیح اداره شود.

شیخ قاسم اظهار داشت: قدرت‌های خارجی و عربی در اقتصاد و سیاست (لبنان) دخالت می‌کنند، مقامات را منصوب و برای تغییر عقاید به نفع خود مداخله می‌کنند. این کشورهای خارجی و عربی برای تغییر جهت مداخله می‌کنند، در حالی که ایران هرگز برای تغییر جهت مداخله نکرده است. ما معتقدیم آمریکا طغیانگر است و به ما حمله می‌کند، کشور ما باید آزاد شود و اسرائیل متجاوز است. مقاومت و مخالفت با اشغالگری و مقابله با فساد، هم مسئله ایمان و هم منافع شخصی است. ما به رابطه خود با ایران افتخار می‌کنیم زیرا ایران به ما کمک کرده و چیزی از ما نگرفته است.

دبیرکل حزب الله همچنین گفت: شرم بر کسانی که اقدامات اسرائیل را توجیه می‌کنند، برای توقف تجاوز آن فشار نمی‌آورند و حتی از طریق فشار رسانه‌ای، به حمایت از برادران ما در فلسطین کمکی نمی‌کنند. ما لبنانی آزاد، مستقل و توانمند می‌خواهیم. ما خواهان ارتشی قوی و کشوری مستقل هستیم. ما خواستار گفتگو و اجماع هستیم و بر وحدت ملی در مواجهه با دشمنان تأکید داریم. حداقل باید با یک دشمن واحد مقابله کنیم.

وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به تحولات لبنان خاطرنشان کرد: اولویت توقف تجاوز، تضمین عقب‌نشینی اسرائیل، آزادی اسرا و بازسازی لبنان است. سپس می‌توانیم در مورد راهبرد ملی بحث کنیم. ما خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر و همچنین بازگشت وجوه سپرده‌گذاران و اطمینان از دریافت کامل پول توسط سپرده‌گذاران هستیم. ما مسلح شدن ارتش ملی لبنان را خواستار هستیم تا بتواند با دشمنان مقابله کند.