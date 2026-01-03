منشأ فاضلاب آریاشهر کرمانشاه به شبکه فاضلاب شهری ارتباطی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی سلطانیان مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه عصر شنبه، در جریان بازدید میدانی از محدوده میدان آریاشهر اظهار کرد: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد فاضلاب منتشر شده در این محدوده ارتباطی با شبکه فاضلاب شهری ندارد و منشأ آن فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های غیرمجاز ضایعات پلاستیک در انتهای شهرک ملاحسینی و خارج از محدوده قانونی شهر است.

وی افزود: این موضوع پیش از این نیز طی مکاتبات رسمی به فرمانداری و شهرداری اعلام شده و محدوده مورد نظر به دلیل خارج از محدوده بودن، فاقد زیرساخت‌های قانونی آب و فاضلاب است.

مدیر آبفای شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: به علت نبود شبکه‌های زیربنایی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و عدم ارائه نقشه مصوب و اخذ کد کف و بر از سوی شهرداری، در حال حاضر امکان اجرای شبکه فاضلاب در این محدوده وجود ندارد.

سلطانیان با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی این موضوع گفت: پساب تولیدی این کارگاه‌های غیرمجاز به دلیل عدم اتصال به شبکه فاضلاب، در معابر رها می‌شود و مشکلات جدی بهداشتی و زیست‌محیطی برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی در پایان بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: حل ریشه‌ای این معضل نیازمند ورود جدی شهرداری، فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی برای برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز و جلوگیری از تداوم آلودگی‌های زیست‌محیطی است.