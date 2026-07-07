به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوودی ظهر سهشنبه در جریان بازدید میدانی استاندار کرمانشاه از محور گردشگری رودخانه قرهسو، از پیشرفت طرح ساماندهی ورودیهای فاضلاب این رودخانه خبر داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به اهمیت بهبود وضعیت زیستمحیطی رودخانه قرهسو و ارتقای سیمای شهری، از سال گذشته و به دستور استاندار کرمانشاه، برنامه ساماندهی ورودیهای فاضلاب این رودخانه در دستور کار شرکت آب و فاضلاب قرار گرفت.
وی افزود: در قالب این طرح، محدوده رودخانه از کمربندی شرقی تا کمربندی غربی شهر کرمانشاه مورد ساماندهی قرار گرفت و بخش عمده ورودیهای فاضلاب در این مسیر حذف و مدیریت شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه در بازدید امروز تنها چند نقطه محدود نیازمند تکمیل عملیات شناسایی شد، تصریح کرد: اقدامات لازم برای ساماندهی این نقاط نیز در حال انجام است تا در آینده نزدیک ورود فاضلاب شهری به این محدوده به طور کامل متوقف شود.
داوودی با اشاره به ظرفیت خودپالایی رودخانه قرهسو گفت: حذف منابع آلاینده، در کنار اجرای اقدامات تکمیلی، موجب بهبود شرایط زیستمحیطی این رودخانه خواهد شد و زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت طبیعی در توسعه فضای شهری و گردشگری را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از آغاز این طرح حدود ۲۰ نقطه ورود فاضلاب به رودخانه قرهسو وجود داشت، اما با احداث ایستگاههای پمپاژ، اصلاح تأسیسات، بازسازی شبکهها و اتصال خطوط فرعی به شبکه اصلی، اکنون در محدوده بین کمربندی شرقی و غربی هیچ ورودی فاضلابی باقی نمانده و تنها یکی دو نقطه خارج از این محدوده در دست ساماندهی است.
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