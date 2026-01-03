  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

۳۴ مسجد خوی میزبان معتکفین؛۱۷۰۰ دانش آموز خوی معتکف شدند

ارومیه- رییس اداره تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: در مجموع ۳۴ مسجد در شهرستان خوی میزبان معتکفان هستند که از این تعداد، ۱۴ مسجد به‌صورت ویژه به اعتکاف دانش‌آموزی اختصاص یافته است.

حجت الاسلام محسن مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری مراسم اعتکاف در خوی، افزود: مراسم معنوی اعتکاف سال جاری همراه با سراسر کشور با حضور ۱۷٠٠ نفر از دانش آموزان پسر و دختر در ۳۴ مسجد خوی برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوی با اشاره به گستردگی برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی در سطح شهرستان اظهار کرد: امسال اعتکاف دانش‌آموزی به‌صورت تجمیعی برنامه‌ریزی شده و که با حضور دانش آموزان معتکف به همراه خانواده آنها در شب ولادت امام علی ساعت در مصلی نماز جمعه با سخنرانی استاد ماندگاری برگزار می‌شود.

وی افزود: برگزاری منظم و هدفمند چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در تربیت دینی نوجوانان دارد و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت دینی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارتقای سرمایه معنوی نسل آینده باشد.

رئیس تبلیغات اسلامی خوی درباره برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اعتکاف دانش آموزی نیز گفت: به همت طلاب و روحانیون برادران و خواهران برنامه‌های خاص تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، برنامه زندگی با آیه‌ها، برگزاری نماز جماعت اول وقت، حلقه‌های تبیینی و معرفتی، جلسات صمیمی پرسش و پاسخ مذهبی و اجتماعی و جلسات تبیین وجوب حجاب و عفاف مخصوص دختران و سخنرانی‌های مذهبی، قرائت دعاهای کمیل و توسل و چندین برنامه دیگر فرهنگی در اعتکاف دانش آموزی اجرا خواهد شد.

