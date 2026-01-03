۳۴ مسجد خوی میزبان معتکفین؛۱۷۰۰ دانش آموز خوی معتکف شدند

حجت الاسلام محسن مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری مراسم اعتکاف در خوی، افزود: مراسم معنوی اعتکاف سال جاری همراه با سراسر کشور با حضور ۱۷٠٠ نفر از دانش آموزان پسر و دختر در ۳۴ مسجد خوی برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوی با اشاره به گستردگی برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی در سطح شهرستان اظهار کرد: امسال اعتکاف دانش‌آموزی به‌صورت تجمیعی برنامه‌ریزی شده و که با حضور دانش آموزان معتکف به همراه خانواده آنها در شب ولادت امام علی ساعت در مصلی نماز جمعه با سخنرانی استاد ماندگاری برگزار می‌شود.

وی افزود: برگزاری منظم و هدفمند چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در تربیت دینی نوجوانان دارد و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت دینی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارتقای سرمایه معنوی نسل آینده باشد.

رئیس تبلیغات اسلامی خوی درباره برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اعتکاف دانش آموزی نیز گفت: به همت طلاب و روحانیون برادران و خواهران برنامه‌های خاص تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، برنامه زندگی با آیه‌ها، برگزاری نماز جماعت اول وقت، حلقه‌های تبیینی و معرفتی، جلسات صمیمی پرسش و پاسخ مذهبی و اجتماعی و جلسات تبیین وجوب حجاب و عفاف مخصوص دختران و سخنرانی‌های مذهبی، قرائت دعاهای کمیل و توسل و چندین برنامه دیگر فرهنگی در اعتکاف دانش آموزی اجرا خواهد شد.