حادثه انحراف تانکر بنزین در جاده جهرم-شیراز مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عاشوری گفت: در تماس تلفنی از سوی شهروندان انحراف از مسیر و جدا شدن تانکر ۳۳ هزار لیتری بنزین از کشنده در منطقه مخک به آتشنشانی جهرم مخابره شد.
وی ادامه داد: بلافاصله گروه اطفایی و امدادی سازمان آتش نشانی با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم به محل حادثه اعزام شد.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری جهرم افزود: خوشبختانه تانکر به طرز معجزهآسایی بدون هیچگونه نشتی در گل فرو رفته و کشنده بدون آسیب به راننده و سرنشین جداشده و در جایی ایمن متوقف شده بود.
عشایری گفت: این عملیات با همکاری راهداری، پلیس راه، آتشنشانی قطب آباد، رانندگان مجرب عبوری و همراهی ستاد مدیریت بحران شهرستان به مدت حدود ۹ ساعت به پایان رسید.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری جهرم تصریح کرد: لازم است که رانندگان وسایط نقلیه سنگین، قبل از حرکت، نقص فنی خودروی خود را برطرف و در جاده با سرعت مطمئنه و با هوشیاری کامل رانندگی کنند.
نظر شما