۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

هشدار بارش برف و باران در جنوب اردبیل

اردبیل- اداره کل هواشناسی اردبیل از تمرکز بارش‌های شنبه در نیمه جنوبی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اردبیل با صدور اطلاعیه درباره پیش بینی هوای استان اردبیل اعلام کرد: براساس خروجی مدل‌های هواشناسی، در روز شنبه ۲۰ دی ماه، تمرکز بارش باران و برف در استان اردبیل احتمالاً در نیمه جنوبی استان خواهد بود. در شهرستان‌های خلخال، کوثر، نیر، سرعین و بخش‌هایی از شهرستان مشگین شهر. در مجموع در این سامانه بارشی میزان بارش کمتر پیش بینی می‌شود.

هر چند در جاده‌های مواصلاتی مناطق کوهستانی می‌تواند مخاطره آمیز هم باشد. لذا توصیه می‌شود تردد خودروها در روز شنبه، همراه با تجهیزات زمستانی انجام گیرد. بویژه در مسیرهای خلخال به اسالم، مسیر سرچم و مسیر نیر به سراب.

