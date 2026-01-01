امامی یگانه: مهارت باید جایگزین معلومات شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه عصر پنجشنبه در آئین تجلیل از رتبه‌های برتر استان در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در مصلای اردبیل، با اشاره به محدود شدن جذب نیرو در آموزش و پرورش از طریق آزمون سراسری دانشگاه فرهنگیان و ضرورت آموزش‌های ضمن خدمت معلمان، اظهار کرد: باید مهارت جایگزین معلومات شود و هرچند توجه به مهارت‌آموزی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش بوده و بازطراحی دروس متوسطه در حال انجام است، اما انتظار می‌رود جدی‌تر پیگیری شود.



وی از اشتغال‌زایی و تولید به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری و نیاز کشور نام برد و تصریح کرد: درس کارآفرینی و تولید جزو دروسی است که تأثیری در معدل ندارد و معلمان، دانش‌آموزان و اولیا نیز رغبت و توجهی به آن ندارند؛ این در حالی است که در جریان بازدید از کارخانه‌ها مشاهده می‌شود که با وجود نیاز به نیروی کار ماهر، متقاضی نیست.



استاندار اردبیل با تاکید بر لزوم بازنگری در محتواهای آموزشی گفت: آموزش و پرورش باید محتواهای آموزشی را به سمت نیاز روز و متناسب به بازار کار ارائه دهد و خلاقیت، مشارکت‌پذیری، کار جمعی و مسئولیت‌پذیری را در بین دانش‌آموزان تقویت کند.



امامی یگانه به احداث یک هزار و ۱۳۵ کلاس درس در نقاط مختلف استان اردبیل اشاره کرد و گفت: ۴۰۰ کلاس درس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تحویل آموزش و پرورش شد و ۲۵۰ کلاس درس دیگر نیز قرار است تا پایان سال تحویل داده شود.



وی همچنین به برچیده شدن ۵۰ مدرسه کانکسی بالای ۱۰ نفر در استان اردبیل اشاره داشت و عنوان کرد: خیرین و برخی بانک‌ها هم از محل مسئولیت اجتماعی به این امر ورود کردند و برای احداث ۵۶ کلاس درس از این محل توافق شد.



استاندار اردبیل ضمن قدردانی از مجمع خیرین مدرسه‌ساز، تأثیر فوق‌العاده فضاهای آموزشی در فرایند یادگیری دانش‌آموزان بر اساس پژوهش‌های گوناگون را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ۱۳ کلاس درس هم در حال حاضر خیرین در دست احداث دارند.



وی افزود: ۱۷ هزار میلیارد ریال نیز در جریان سفر رئیس جمهور به اردبیل برای خرید تجهیزات، هوشمندسازی، بازسازی و نوسازی مدارس در نظر گرفته شد که به تدریج در حال جذب و تخصیص است